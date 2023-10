Alfonso Signorini non crederà ai suoi occhi: notte piccante tra due concorrenti | Da sotto la coperta si intravede tutto

Alfonso Signorini non riesce a credere a ciò che ha visto. La notte piccante sotto le coperte tra i due.

Il padre di tutti i reality stupisce ancora. E ora a rimanere letteralmente a bocca aperta e alquanto interdetto è il suo carismatico e attento conduttore. E stiamo ovviamente parlando di Alfonso Signorini. Il giornalista, in poche parole. non riesce a credere ai suoi occhi. Eppure i video e le varie clip a riguardo parlano molto chiaro.

Tanto più che anche i numerosi telespettatori hanno visto esattamente quello che ha visto lui. Non per nulla da ore sui Social che, si sa, sono ormai diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, non si parla d'altro. Anche gli altri inquilini, perché da quest'anno così si chiamano i concorrenti, non ci possono ancora credere.

La più scettica è Fiordaliso che, come ha puntualizzato più volte, non aveva notato nulla che facesse presagire a tutto ciò. Insomma, lei, così come i suoi colleghi, non avevano presagito nulla. Ed è per questo motivo che molti, pure durante i vari confessionali, hanno parlato di finzione senza se e senza ma.

Alfonso Signorini non crede ai suoi occhi, notte piccante al GF

E questa parola non piace molto ai diretti interessati che si mostrano alquanto scocciati quando la sentono nominare. A fare la faccia più indispettita è lui che talvolta preferisce starsene zitto e non partire al contrattacco. E non lo fa nemmeno quando a volte gli altri attaccano la sua lei. E ciò ha molto infastidito Signorini. Fatto sta che non si è sognato nulla, nemmeno la loro notte di passione.

E non si è nemmeno trattato di una scena di un film o di una serie televisiva. Tanto più che lui non è un attore ma un ragazzo molto semplice che viene dal Sud d’Italia e che opera nel mondo scolastico. In ogni caso lei è una donna che sa il fatto suo e che sa recitare eccome visto che è una grandissima attrice. Tuttavia con lui non sta facendo nessuna parte e quel che è successo sotto le lenzuola è vero.

Beatrice e Garibaldi, passione sotto le lenzuola

Stiamo parlando di Giuseppe Garibaldi e di Beatrice Luzzi. I due, dopo un bagno in piscina in orario notturno, qualche coccola sul divano e tanti baci, si sono lasciati andare sia alla tenerezza sia alla passione sotto le lenzuola. Per non farsi vedere hanno cercato di nascondersi il più possibile, soprattutto lui.

Lui che poi, parlando con Massimiliano Varrese, ha parlato del fatto che per come si era posto, aveva riscontrato poi dei dolori alle ossa. In ogni caso pare che ora gli altri inquilini, tra cui la bellissima Heidi, credono maggiormente al loro legame che sta crescendo pian piano e che loro vogliono vivere sereni, senza pensare al domani.

