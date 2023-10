Selin Genç, com’è davvero l’attrice di Terra Amara: spunta la foto senza un filo di trucco | Irriconoscibile

L’attrice Selin Genc indossa i panni della dolce Gülten della soap opera turca Terra Amara. Sul web uno scatto senza trucco ha lasciato tutti a bocca aperta

Non tutti i telespettatori sanno che il ruolo di Gülten è quello che ha dato inizio alla carriera di attrice di Selin Genc, considerata una delle più belle del cast. Chi segue la soap opera si è affezionato al suo personaggio perché puro e dolce. Nonostante le varie difficoltà, nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni si mostra finalmente felice accanto al neo marito.

All’inizio il suo personaggio era follemente innamorato del protagonista Yilmaz, ma non è mai stata corrisposta perché lui ha sempre amato solo Zuleyha. Purtroppo ha vissuto un momento spiacevole per colpa di un parente lontano della famiglia Yaman. Per fortuna grazie all’amore di Cetin è riuscita a superarlo.

In questi giorni i neo sposi sono stati costretti a lasciare la casa che Yilmaz gli aveva dato in dono per le nozze. Il motivo? Mujgan ha scoperto di avere ereditato solo la casa dal consorte ormai deceduto. Tuttavia non mancheranno i colpi di scena, ragion per cui non ci resta che attendere.

Selin ha un profilo Instagram molto attivo dove pubblica tanti scatti sia artistici che della sua quotidianità. Di recente ha lasciato tutti a bocca aperta per una foto dove si mostra senza make-up. Like e commenti positivi non sono mancati.

Curiosità sulla vita privata di Selin Genc

Per quanto riguarda la vita reale, Selin ha 29 anni ed è nata in Turchia. Nella vita svolge principalmente l’attività di modella, cosa del tutto prevedibile per la sua bellezza disarmante. Ha conseguito la laurea in Ingegneria industriale e subito dopo si è iscritta a un corso di recitazione per coltivare la sua passione.

Grazie a Terra Amara ha ottenuto il premio come miglior attrice non protagonista ai Turkey Youth Awards tre anni fa. Nella serie ha avuto modo di recitare accanto all’amica che ha interpretato Yuncar Yaman.

“Semplicemente meravigliosa”, fan in delirio sui social

Con Aras Senol, l’attore che presta il volto a Cetin, sarà ospite di Verissimo di Silvia Toffanin. I fan non vedono l’ora di assistere all’intervista. Per il momento si accontentano di curiosare nel profilo Instagram.

Lo scatto in questione ha l’effetto black and white, ma nonostante tutto sia nota chiaramente il fascino disarmante dell’attrice. Tutti sono concordi nel dire che ha una bellezza naturale e non artefatta a cui ormai si è abituati.

