Nicola Carraro e Mara Venier, abitano in una casa da sogno: c’è però un inquietante uomo imbalsamato in soggiorno

Nicola Carraro e Mara Venier vivono in una casa da sogno a Roma. Peccato per la presenza di un uomo imbalsamato.

Sono indubbiamente una delle coppie più amate, più complici e unite del vasto mondo dello spettacolo. Nicola Carraro e la zia degli italiani sono splendidi insieme. Sono davvero tanti gli scatti, così come i video per la verità che li vedono grandi protagonisti sui Social. Nel corso dell’estate 2023 ci hanno regalato un nuovo resoconto delle loro meravigliose vacanze.

Le hanno trascorse anche quest’anno a Santo Domingo dove possiedono una villa da mille e una notte che sovente amano mostrare ai loro estimatori. Qui tra l’altro Nicola giunge per staccare la spina anche in altri periodi dell’anno, quando la sua consorte è impegnata con la TV. Da una quindicina di giorni circa la Venier è tornata al timone del suo storico contenitore domenicale su Rai 1.

Stiamo ovviamente parlando di Domenica In che nel corso di ogni puntata ci regala interviste esclusive, realizzate dalla stessa conduttrice veneta che è ancora oggi tra le più amate dagli italiani di ogni età. Non per nulla lo è anche dai giovani e dai giovanissimi. E lo è da quando ormai un paio di anni fa ha iniziato a mostrarsi in una vesta totalmente inedita su Instagram.

Nicola Carraro e Mara Venier e la loro casa da sogno a Roma

Parliamo di lei in stile casalinga. Grande complice in tale direzione è il suo affascinante marito che è anche colui che le realizzava scatti e video a tradimento mentre lei, ai tempi dei primi lockdown, era intenta a occuparsi delle varie faccende domestiche. Alla fine Mara ci ha preso gusto. E grazie a questo escamotage è stato possibile scoprire di più anche della loro dimora.

Si tratta di un bellissimo attico sito nel cuore pulsante della Capitale con una vista a dir poco mozzafiato sulla Città Eterna. Dotato di un ambio terrazzo, è decisamente molto luminoso, spazioso e arioso. Lo stile è moderno e gli interni sono ricchi di calore. Niente è lasciato al caso. Peccato per quell’uomo imbalsamato!

L’uomo imbalsamato dietro all’imprenditore

Si tratta di una statua che rappresenta un maggiordomo e che possiamo notare alle spalle di Nicola mentre si accinge a realizzare un nuovo video per i Social per discutere del rapporto che abbiamo con il nostro telefonino. Ovviamente la statua non è passata inosservata anche perché è proprio in bella vista.

Dunque anche alcuni utenti l’hanno notata. Resta comunque insindacabile il fatto che siamo innanzi a una casa meravigliosa ove i suoi padroni hanno saputo infondere il loro stile. Certo, qualche stravaganza, come la statua citata, c’è. Tuttavia stiamo parlando di una dimora di due volti del mondo dello Spettacolo e un po’ di originalità è più che doverosa.

