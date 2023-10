Massimiliano Varrese, dopo Heidi anche l’ex moglie lo schiaccia: “Ecco perché l’ho lasciato” | Umiliazione pubblica

Valentina Melis, l’ex moglie di Massimiliano Varrese, è intervenuta in seguito a una critica ricevuta in merito al suo passato sentimentale. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Il Grande Fratello ha avuto inizio da circa un mese e sta facendo discutere sui social per via delle dinamiche che si stanno creando all'interno del gruppo ormai consolidato. Sicuramente la protagonista indiscussa di questa edizione è l'attrice Beatrice Luzzi, dato che ha molti compagni d'avventura contro.

Infatti non sono mancate le discussioni per via della sua forte personalità. Qualcuno ha deciso di darle una seconda possibilità mentre altri non ne vogliono sapere. Fatto sta che funziona sempre così: il più attaccato del gruppo è sempre quello favorito dal pubblico.

Chi le dà testa è soprattutto Massimiliano Varrese. Anche se le circostanze spingono entrambi a stringersi la mano, c’è sempre un qualcosa che ostacola una riappacificazione. In contemporanea l’uomo sta facendo i conti anche con Heidi Baci per il suo interesse non corrisposto.

Con il passare del tempo le personalità emergono e tante cose saltano fuori anche dall’esterno del reality. In tal caso, andando nello specifico, l’ex moglie di Massimiliano è intervenuta per mettere in chiaro delle cose. Sono bastate poche parole per mettere in dubbio colui che in passato l’ha resa felice.

Interviene Valentina Melis, l’ex di Massimiliano Varrese

Massimiliano è un attore che ha avuto dei ruoli in vari programmi televisivi. Proprio per questo dei concorrenti insinuano che lui stia recitando e che voglia costruire a tutti i costi una storia con Heidi per restare il più possibile nella casa.

In seguito ad alcune esternazioni, fatte anche contro alcune donne della casa, una telespettatrice si è rivolta direttamente all’ex moglie. La risposta di quest’ultima ha fatto calare il gelo.

Una risposta dell’ex moglie inaspettata

“Vorrei che ci spiegassi tu, la femminista, come hai fatto a frequentare Massimiliano Varrese”, ecco cosa ha detto una persona rivolgendosi direttamente a Valentina Melis. La replica è stata immediata: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati”.

Nonostante tutto hanno un buon rapporto e ciò è stato confermato da una lettera toccante che lei ha inviato al Gf per lui: “So quanto ti manca nostra figlia…sono stati due anni sofferti, è inutile nasconderlo, abbiamo provato in ogni a resistere…Ma abbiamo capito di non volerci accanire e abbiamo il privilegio di chiamarci ancora famiglia e questa è la nostra vittoria. Non perdere di vista quello che sei, mia è la tua bussola”.

