Il Paradiso delle Signore anticipazioni, disastro per Vittorio: Ezio riceve la chiamata che non avrebbe mai voluto sentire

Secondo le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023, ci saranno dei colpi di scena per l’imprenditore Vittorio Conti. Andiamo a scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate

Il Paradiso delle Signore da anni appassiona il pubblico italiano con storie avvincenti. Tuttavia il merito è anche del formidabile cast formato da attori d'eccezione. Dal 2015 a oggi è in produzione, ma dal 2018 è diventata una soap opera trasmessa nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì.

Sicuramente è stato un risultato eccellente per gli addetti alla regia Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Paolini. Non tutti sanno che si sono ispirati vagamente all’opera del periodo del Naturalismo Al Paradiso delle signore di Emile Zola.

Tutto ruota attorno a un negozio collocato al centro di Milano tra gli anni 50 e gli anni 60. Tanti sono gli attori che hanno ottenuto dei ruoli di spicco, ma solo alcuni sono presenti fin dall’inizio e tra questi abbiamo Alessandro Tersigni nel ruolo di Vittorio Conti.

Il suo personaggio ha sempre catturato il pubblico grazie alle vicende che vive tra questioni di cuore e professionali. Nelle prossime puntate ci saranno dei guai in vista che gli daranno del filo da torcere.

Il Paradiso delle Signore, la trama delle prossime puntate

Nella prossima settimana Umberto e Flora si trasferiranno a Villa Guarnieri per volontà di Adelaide. Accetteranno la situazione, ma i rapporti tra loro saranno tesi. Nel frattempo Matilde e Tancredi si uniranno ancor di più in seguito a un incarico che gli sarà attribuito. Maria e Matteo sono sempre più complici agli occhi di Irene.

Umberto sarà felice del fatto che Adelaide e Marcello non sono più fidanzati. Fiorenza renderà difficile il lavoro a Flora e Matteo scoprirà che Marcello è il suo capo. Nonostante tutto resterà al Paradiso perché convinto da Maria. Vittorio, invece, sarà costretto a chiamare proprio lui! Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Grave problema da affrontare per Vittorio Conti

Per quanto riguarda Vittorio con lui ha superato il colloquio Matteo e di conseguenza inizierà una settimana di prova. Tuttavia non saprà fino all’ultimo che il fratellastro Marcello gestisce le quote di Adelaide. Questa notizia manderà su tutte le furie Umberto perché si aspettava di occuparsi lui dell’amministrazione dei beni della donna.

Come se non bastasse Vittorio avrà bisogno di un aiuto per risolvere un problema presso la fabbrica Colombo. Per questo motivo chiederà a Ezio di tornare nel capoluogo lombardo per risolvere la faccenda. Ma di cosa si tratta? Per scoprirlo non ci resta che attendere la messa in onda nelle prossime puntate.

