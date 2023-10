‘Hai capito che macchina’: Cristian Totti a soli 17 anni già ha un bolide pazzesco | Beccato per strada così

Il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi, Cristian, ha stupito i follower mostrandosi al volante di un’auto strepitosa. Ecco la foto che lo conferma

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati per tanti anni insieme, in quanto hanno rappresentato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Il loro matrimonio è durato circa 20 anni per poi prendere strade completamente diverse. Adesso sono accanto ad altre persone.

L’ex capitano della Roma è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi il giorno del suo compleanno mentre la conduttrice de L’Isola dei Famosi in un secondo momento ha presentato ai fan l’affascinante imprenditore Bastian Muller. Secondo funghi attendibili pare che i due ex coniugi non si rivolgono più la parola se non in tribunale.

Gli argomenti da affrontare sono la spartizione dei beni di famiglia e l’affidamento della prole. Dalla loro unione sono nati tre splendidi figli, Christian, Chanel e Isabel. I primi due, essendo più grandi, hanno la possibilità di decidere se stare con il padre o con la madre.

Nonostante la giovane età, Cristian e Chanel sono già delle star del web. Quest'estate Chanel ha fatto impazzire i follower pubblicando degli scatti con l'attuale fidanzato, con il quale le cose vanno a gonfie vele. Per quanto riguarda Cristian non si sa se nella sua vita c'è una persona speciale, ma una sua passione sicuramente renderà più piacevoli le sue giornate.

Cristian Totti in giro per la città con un’auto pazzesca

Tutti sono concordi nel dire che Christian abbia ereditato la bellezza di entrambi i genitori. Essere figlio di due volti celebri del piccolo schermo può avere dei lati sia positivi che negativi. Di recente ha indossato la maglia del Frosinone Calcio e grazie al suo talento indiscusso con il pallone ha eliminato l’etichetta del raccomandato.

Cristian ha 17 anni, ma ha già una carriera assicurata. Avendo un profilo social attivo, i follower hanno modo di seguire ciò che riguarda la sua quotidianità. Non a caso da qualche ora la madre ha condiviso una Instagram story se non lascia alcun dubbio sulla sua passione per le auto.

Cristian invidiato da tutti, eccolo al volante

Nella storia di Instagram in questione il giovane calciatore è stato ripreso alla guida di una Microcar 125. Il prezzo può variare dai 10.000 ai 14.000 euro.

Avrà meritato l’opportunità di girare per le strade della città con un’auto che tutti vorrebbero nel proprio garage. A breve segnerà 18 candeline, dunque è largamente condivisa l’idea che si farà una festa con i fiocchi. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

