Rai, volto noto liquidato così dopo anni di carriera: la stroncatura è arrivata all’improvviso

L’amato personaggio Rai ha ricevuto una bocciatura severissima: la rivelazione dopo l’intervista non lascia spazio a dubbi.

La nuova stagione televisiva Rai sembra privilegiare in particolar modo la seconda rete pubblica nazionale: i vertici dell’emittente hanno investito ingenti risorse per svecchiarne l’immagine, a partire dall’appuntamento mattutino con “Viva Rai2!” e dall’ennesima edizione del talk-show tutto pepe “Belve”.

Francesca Fagnani ha inaugurato una nuova stagione del format, e nella puntata del 10 ottobre ha ospitato un personaggio decisamente carismatico, ma oltremodo divisivo.

Si tratta di Stefania Nobile, reduce da lunghi anni in carcere assieme alla madre Wanna Marchi con le accuse di truffa ed estorsione.

La donna si è raccontata con lucidità e schiettezza, e non sono mancati alcuni momenti di tensione con la conduttrice di “Belve”; le battute finali dell’intervista, per giunta, si sono rivelate assolutamente clamorose…

Rai, Stefania Nobile senza freni a “Belve”

L’imprenditrice ha sin da subito rintuzzato le accuse di aver manipolato senza scrupoli degli sprovveduti per il proprio tornaconto personale, definendoli semplicemente dei “co**oni“, ed ha altresì ammesso di non covare il minimo senso di colpa per essersi arricchita alle loro spalle.

Stefania Nobile ha inoltre narrato del suo rapporto simbiotico con la madre Wanna Marchi, presente dietro le quinte. “Mia mamma è un genio” – ha riferito – “Dietro a un personaggio imponente come mia madre, ci deve essere un personaggio altrettanto forte, altrimenti lei li schiaccia tutti. Quindi, io sono il retro del genio. Poi, ricordiamoci che la galera l’ho fatta anche io“. Le due donne hanno condiviso nella medesima cella parte dei 9 anni di detenzione, e trascorrevano (come del resto ora) lunghe nottate insonni a chiacchierare. Stefania Nobile ha ammesso: “Con lei ho un senso di protezione, quindi sono meno simpatica. Quindi divento una belva all’idea che qualcuno possa denigrarla o attaccarla. Stasera è qui dietro. Per la prima volta, lei fa l’accompagnatrice“. In conclusione di puntata, Wanna Marchi ha compiuto il suo ingresso in studio per salutare Francesca Fagnani, ed ha sparato a zero su un altro ospite di “Belve”…

Rai, Wanna Marchi colpisce ed affonda Raoul Bova

L’ex imbonitrice e venditrice televisiva ha salutato la conduttrice di “Belve” e si è ricongiunta con la figlia Stefania Nobile; ha poi commentato le interviste di due ospiti precedenti del programma.

A partire da un’ufficiosa testa coronata, della quale ha detto: “Sai chi mi è piaciuto tanto, e vorrei conoscere? Emanuele Filiberto di Savoia!“. Al contrario, l’intervista al volto della fiction “Don Matteo” sembra non averla minimamente entusiasmata: “L’attore, invece non mi è piaciuto. Raoul Bova? Per carità!“.

© Riproduzione riservata