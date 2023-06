Sondrio, corsa a folle velocità con supercar: multa e ritiro patente

(Adnkronos) – Una corsa con due supercar lanciate a folle velocità sulle strade della provincia di Sondrio. E' la sfida fermata nella notte dai militari della guardia di finanza di Sondrio dopo un lungo inseguimento sulla statale 38, all’altezza del Comune di Berbenno di Valtellina. Patente ritirata e multa ai due 'piloti' di nazionalità tedesca alla guida delle due autovetture di grossa cilindrata, con livrea decorata riconducibile a un evento organizzato attraverso piattaforme digitali dedicate ad amanti di 'supercar'. I due conducenti eseguivano pericolosi sorpassi in corrispondenza di incroci stradali, spingendo le auto a velocità spropositate. Le pattuglie delle fiamme gialle hanno bloccato la corsa delle auto al termine di un lungo inseguimento, mentre sulla statale 38 gli altri automobilisti assistevano spaventati alla scena. I due potenti mezzi sono stati scortati presso la caserma Valtellina, sede del Gruppo Sondrio, dove si è proceduto all’identificazione dei passeggeri e dei guidatori, al ritiro delle due patenti di guida e alla contestazione delle violazioni al codice della strada per guida pericolosa con riscossione immediata in contanti della relativa sanzione pari ad oltre 500 euro complessivi. —[email protected] (Web Info)

