Mes, centrodestra presenta alla Camera sospensiva di 4 mesi

(Adnkronos) – I Gruppi di centrodestra hanno presentato alla Camera la questione sospensiva di non procedere all'esame del ddl di ratifica del Mes per un periodo di 4 mesi. Lo ha annunciato in Aula il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, spiegando che "si ritiene opportuno procedere con maggiori approfondimenti del funzionamento del Mes vista la delicatezza degli argomenti trattati". Critiche immediate piovono sulla maggioranza. "Meloni, nel pallone sul Mes, incapace di decidere, chiede alla Camera una sospensione della discussione di quattro mesi – attacca il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova – . Una cosa né carne né pesce: non è un no coraggioso, è solo un rinvio non si capisce per cosa. L'indecisione al potere. Così Meloni fa uscire l'Italia dai paesi guida della Ue e danneggia il Paese".

