Smalto semipermanente, è davvero cancerogeno: tutta la verità che nessuno ti dice

Smalto semipermanente, la verità sul suo essere cancerogeno o meno.

Indubbiamente le mani sono il nostro primo biglietto da visita. Dunque la prima cosa che, per così dire, ” balza all’occhio”, quando qualcuno ci conosce per la prima volta. Non per nulla ce le stringiamo per poi pronunciare la classica frase: “ piacere di conoscerla/conoscerti”.

Ergo se sono ridotte male facciamo sicuramente una cattiva impressione. Ed è pertanto fondamentale mantenerle belle in forma. E con ciò intendiamo morbide, profumate e prive di tagli e possibilmente di macchie scure. Inoltre, proprio perché tendiamo a stringere e a toccare con esse molte cose, cerchiamo di lavarle spesso e di asciugarle con cura onde evitare che si screpolino.

Usiamo poi sovente della buona crema idratante, senza nemmeno dimenticarci di farlo la sera, prima di andare a coricarci. Per poi rendere le nostre mani ancora più gradevoli dedichiamoci a una corretta manicure. Le nostre unghie devono essere di media lunghezza e tagliate con criterio. E se poi sono abbellite da dello smalto è davvero il top.

Smalto semipermanente, la verità sul suo essere cancerogeno o meno

Ovviamente dobbiamo usare un prodotto di qualità e non eccedere con la sua quantità. Se infatti sbava o inizia a dimostrare segni di cedimento è opportuno darsi una mossa per toglierlo. Ed è per questo motivo che molte donne si affidano in tale direzione a vere esperte dicendo sì allo smalto semipermanente.

Chiaramente bisogna scegliere la tonalità che più si addice al nostro modo di essere e ai nostri look, oltre che magari alla stagionalità. Detto ciò ora molte donne sono seriamente preoccupate. Difatti si mormora che questo tipo di smalto sia cancerogeno. E’ davvero così? Come stanno per davvero le cose.

Come correre ai ripari e dormire sonni tranquilli

Cominciamo con il dire che, come recita un famoso detto popolare, il troppo storpia. Ergo se chiaramente noi eccediamo con il suo utilizzo potremmo andare incontro a conseguenze assai spiacevoli e gravi. Tuttavia ciò può capitare in primis se non ci affidiamo a professioniste e a centri specializzati che utilizzano personale qualificato e prodotti mirati e sani. E qui dobbiamo temere per la nostra salute.

Detto ciò, prima di abbracciare ciecamente a questo trattamento dobbiamo curare maggiormente la salute delle nostre unghie. Se sono forti non abbiamo nulla da temere ma se sono deboli potrebbero alla lunga spezzarsi maggiormente oltre mettere in luce delle macchie gialle. Inoltre questo rituale di bellezza potrebbe farci sorgere dei problemi alla pelle. Ergo la parola d’ordine è cautela,