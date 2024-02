Oroscopo di Febbraio, per questi segni si mette estremamente male: valanghe di problemi | Chi è nella lista nera

Oroscopo di Febbraio, brutte sorprese e grattacapi in arrivo per alcuni segni zodiacali: scopri se appartieni alla lista nera.

Il mese di Febbraio si rivela un momento di transizione per molti segni dello Zodiaco: smaltiti finalmente i residui delle feste natalizie, il 2024 comincia lentamente a dipanarsi, con nuovi obiettivi e sfide all’orizzonte.

Qualcuno lotta con i chiletti guadagnati a suon di pandori e lasagne fumanti, altri invece sono già proiettati sulle ferie estive, ma il mese in corso può riservare degli imprevisti.

Anzi, Febbraio assegna un potenziale semaforo rosso ai progetti di ben 5 segni zodiacali, ai quali conviene riflettere, prima di gettarsi a capofitto in decisioni avventate o cedere a exploit emotivi.

Talvolta, occorre fermarsi un attimo, analizzare la situazione e mantenere l’immobilità, in attesa di tempi migliori. Ecco quindi l’elenco dei segni nel mirino delle stelle!

Oroscopo di Febbraio 2024: i segni in bilico

Il primo segno sotto osservazione è quello dell’Ariete. Il mese in corso si rivelerà faticoso e a tratti frustrante, sia sul lavoro, che nelle relazioni interpersonali. Non è certamente il momento migliore per alzare il tiro e compiere azzardi, e attenzione anche a non portare in casa il nervosismo accumulato durante la giornata lavorativa: la tentazione di innescare litigi è dietro l’angolo!

Si consiglia un atteggiamento prudente anche ai nati del Cancro. I pianeti che transitano nel Capricorno creano un tappo emotivo, facilitando la sensazione di non essere compresi e di combattere contro i mulini a vento, specialmente con il partner. Se non arrivano le coccole e le premure desiderate, poco male! Febbraio è perfetto per una scappatella in un centro wellness, e l’acqua termale vi schiarirà anche le idee, almeno per il weekend. Nati della Bilancia: occhio alle malelingue, ma attenzione ancora più alta ai nervosismi giornalieri. Si prospetta infatti uno scontro epico, ma che potrebbe anche appianare diverse divergenze pregresse. Mettetevi quindi in gioco, ma con moderazione.

I due segni in piena crisi a Febbraio 2024

Nati del Sagittario: Venere, Marte e Mercurio a Febbraio si mostrano apertamente ostili, e potreste cadere nei tranelli di persone poco trasparenti e sincere. Guardatevi quindi le spalle al lavoro, e non sopravvalutate il vostro appeal in amore. Se Venere vi rende irresistibili, c’è sempre il rischio di peccare di eccessiva sicurezza, e ottenere in cambio solo un pugno di mosche. Occhio anche alle truffe online e agli investimenti azzardati, la parola d’ordine è: prudenza.

Cattive notizie, infine, anche per l’Acquario. Se il mese sembra essere iniziato nel migliore dei modi, i giorni successivi possono rivelarsi insidiosi. Le energie positive investite nel rapporto potrebbero trasformarsi in improvvise delusioni, e gli sforzi a lavoro potrebbero essere ripagati con pettegolezzi e dicerie da corridoio. Tenete saldi anche i cordoni del borsello: non è il momento migliore per gli investimenti, specialmente per quelli online!