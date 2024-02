Shampoo, cosa succede se non ti lavi i capelli per una settimana: io ci ho provato e mi è successo questo

Shampoo, cosa succede se non ti lavi i capelli per una settimana. La parola a chi lo ha fatto.

I capelli, si sa, sono la croce e la delizia, di ogni donna. Non per nulla quando non li si hanno a posto ci si sente nervose e fuori posto. Ed è per questo motivo che le nostre nonne ci ripetevano che una testa in ordine è il punto di partenza per essere eleganti con poco. A niente secondo loro bastava un bel abito se i capelli non erano puliti e freschi di shampoo.

Chiaramente in estate siamo tutti quanti più propensi a lavarli con maggior frequenza, complice in primis il gran caldo. E poi, quando si va al mare e in piscina, ci ha la necessità di farlo per eliminare in men che non dica i residui di salsedine o di cloro. Se poi si pratica sport o si va in palestra li laviamo durante la classica doccia rigenerante.

Ovviamente ognuno deve usare lo shampoo più adatto alla tipologia delle sue chiome. Difatti chi ha i capelli grassi deve usare prodotti mirati ad essi, così come li ha secchi e magari pure ricchi di forfora. E poi c’è chi li ha normali anche se è davvero difficile poterli definire tali. E poi ci sono pure quelli pensati per chi ha i capelli tinti o vuole evitare l’effetto giallo se gli ha bianchi.

Shampoo, cosa succede se non lavi i tuoi capelli per una settimana

Ad essi si aggiungono pure altri prodotti come balsami, maschere e fissanti spray. Diciamo che per la nostra cute c’è solo l’imbarazzo della scelta. In ogni caso è anche bene pure puntare sulla qualità, oltre che evitare come la peste di eccedere con la quantità di prodotto pensando, erroneamente, di ottenere in tale maniera risultati più esaltanti per le nostre chiome.

In molti poi si chiedono quale sia la giusta frequenza con la quale sarebbe bene lavarle, dunque farsi il classico shampoo. C’è chi non se le è levate per una settimana intera e ha poi svelato che cosa sia davvero successo ai suoi capelli dopo aver fatto questa scelta. Difficile da tollerare.

A che cosa puoi andare incontro

In sostanza il follicolo della cute si ostruisce e ciò può portare alla creazione di fastidiosi problemi che poi devono essere necessariamente visionati da un esperto. Dunque fondamentale è la tempestiva visita da un bravo parrucchiere. Detto ciò, vi sveliamo a che cosa potreste effettivamente andare in contro.

Parliamo di desquamazione del cuoio capelluto, prurito, sensibilità, forfora e persino perdita dei capelli. Il consiglio in più è quello di effettuare lo shampoo una o due volte a settimana, a seconda della propria necessità, se si hanno i capelli secchi. Per quelli grassi è bene effettuare il lavaggio con maggior frequenza, puntando magari anche su prodotti dedicati a lavaggi frequenti.