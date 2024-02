Carta igienica, in quale verso la mettete dice tanto della vostra famiglia: attenzione perchè fate brutta figura

Carta igienica, il verso in cui la mettete in bagno rivela molto di voi e della vostra famiglia. Come evitare delle magre figure.

Quando abbiamo degli ospiti a casa, soprattutto se per pranzo o per cena, è facile che a un certo punto ci chiedano, come è anche normale che sia, di andare in bagno. Ed è anche per questo motivo che noi dobbiamo tenerlo sempre in ordine. Dunque perfettamente pulito e igienizzato, oltre che profumato e arieggiato.

Facciamo trovare loro anche degli asciugamani con i quali possono asciugarsi le mani e rotoli di carta igienica nuovi e in perfette condizioni. Non c’è infatti nulla di più maleducato di far trovare a una persona che ci è venuta a far visita alcuni di essi a metà o strappati male. E quel che peggio mettere in mostra pezzi di carta stracciata per terra.

Evitiamo anche di optare per quella scura o troppo leggera che potrebbe mettere in imbarazzo l’ospite. Detto ciò ricordiamoci di posizionarli sempre nel loro posto, dunque all’interno del cosiddetto porta rotoli. A sua volta deve essere in ottimo stato. Pertanto lo dobbiamo pulire con cura e se notiamo delle incrostazioni eliminarle immediatamente come nascono.

Carta igienica, occhi a come la mettete, dice molto della vostra famiglia

In ogni caso tutte queste raccomandazioni sarebbero da tenere alla mente anche durante la nostra classica quotidianità, non solo pertanto quando abbiamo persone estranee in casa. E ciò è bene farlo per la nostra salute che è il dono più prezioso ma nel contempo pure fragile e instabile che abbiamo.

Inoltre, se ci abitueremo a farlo ogni giorno, quando poi avremo degli ospiti non faremo alcuna fatica a metterlo in atto, essendo diventato ciò una sorta di abitudine per noi. Lo stesso possiamo dire di come inseriamo la carta igienica e la usiamo a nostra volta. Diciamo che se sbagliamo potremmo poi fare brutte figure. Come correre immediatamente ai ripari.

Il verso corretto

In tale direzione ci è venuto in aiuto addirittura colui che nell’ Ottocento, esattamente nel 1891, la inventò. Parliamo di Seth Wheeler. Costui nel suo brevetto originale ci mostrò come doveva essere disposta e quindi srotolata nella maniera più corretta possibile. Qual ‘è Dall’alto o forse dal basso?

La risposta corretta è la uno. Difatti lui ci ha rivelato che il rotolo andrebbe posto in maniera tale che l’estremità della carta igienica sia messa verso l’esterno. Inoltre per facilitare il suo utilizzo luì inventò anche i celebri quadratini con tanto di strappo che rispondono anche alla necessità di evitare sprechi inutili.