Lavatrice, meglio il detersivo nella vaschetta o direttamente nel cestello? Ebbene sì c’è una soluzione migliore rispetto all’altra

Lavatrice, il detersivo è meglio che venga messo nella vaschetta o nel cestello? La soluzione che non vi aspettate.

Indubbiamente ogni casa che si rispetti non può mai mancare una valida e capace lavatrice. E se poi facciamo parte di una famiglia numerosa, con tanto di figli piccoli a carico. è più che normale doverla azionare anche più volte al giorno. Lo stesso possiamo dire se abbiamo animali domestici come gatti e cani che sporcano sovente coperte e tappeti.

Fatto sta che questo elettrodomestico consuma davvero un botto in termini di energia elettrica e acqua. Ed è per questo motivo che, prima di azionarlo, bisognerebbe prendere in viva considerazione alcune semplici accortezze. Per prima cosa mai farlo partire a carico troppo leggero, al contrario solo quando è pieno. Il che non vuol dire però sovraccarico.

Inoltre è bene verificare quando costi meno sfruttare l’energia. Solitamente ciò capita la sera tardi e la notte. In ogni caso ciò può dipendere dalla tipologia di contratto che abbiamo firmato. Se abbiamo dei dubbi a riguardo ci conviene fare un colpo di telefono al nostro distributore.

Lavatrice, ove è meglio mettere il detersivo, se in vaschetta o nel cestello

Altri consigli, per cercare di risparmiare in bolletta, sono quelli di non puntare su programmi eccessivamente lunghi, soprattutto se i capi hanno bisogno solo di una rinfrescata. Puntiamo maggiormente su quelli brevi e ancora di più su quello Eco. E anche se parliamo di detersivi sarebbe opportuno, oltre a non esagerare con la loro quantità, sceglierli così.

Detto ciò in molti hanno iniziato a chiedersi, anche per un vivo senso di curiosità, se sia più opportuno inserirli nel classico posto, ovvero nella vaschetta segnalata come II O 2, oppure direttamente nel cestello? La risposta non è poi così scontata come potreste pensare. Da non credere!

La risposta che vi lascerà a bocca aperta

Secondo gli esperti pare, udite udite, che sia ben più intelligente, inserire il detersivo prescelto all’interno del cestello per due motivi. Il primo è che i vostri capi grazie a questa scelta risulteranno più puliti. Infatti in tale maniera lo sporco, le macchi e i cattivi odori, compreso quello del sudore, saranno annientati in un battito di ciglia e in modo ben più efficace.

Il secondo è che in tal modo pure il cestello per l’appunto si pulirà a fondo durante il ciclo del lavaggio da voi selezionato. Insomma, a quanto pare c’è assolutamente tutto da guadagnarci a cambiare le nostre abitudini quando utilizziamo la nostra lavatrice. In ogni caso non dimentichiamoci di inserire un valido ammorbidente nella vaschetta.