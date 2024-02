Valanga di fortuna per questi segni zodiacali: in queste date di febbraio gioia infinita

In arrivo tanta fortuna per questi segni zodiacali. Autentica gioia per loro.

Febbraio, si sa, è per antonomasia il giorno dell’amore. Non per nulla il 14, dunque a metà mese, si festeggia la famosa Festa degli Innamorati. Il problema è che chi è single non la vede di buon occhio e in certi casi si rattrista molto in quella giornata. Fatto sta che è da poco stata istituita per il giorno seguente quella in cui si festeggiano proprio i cuori solitari.

Tuttavia la fortuna non si gioca solo sul piano sentimentale. Difatti può toccare anche il piano professionale lavorativo e di riflesso quello economico. E con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese, vedere arrivare dei compensi più elevati è da vedersi indubbiamente come un’autentica manna dal cielo.

Ora pare che, udite udite, la ruota stia girando in positivo per alcuni segni zodiacali che già a partire da questi giorni potranno contare su una certa benevolenza da parte della Dea Bendata che, si sa, è indubbiamente molto capricciosa. Fatto sta che sa pur essere molto ma molto generosa quando si accinge a farci dei doni.

Oroscopo, gioia infinita a febbraio per alcuni segni

In molti stanno ovviamente fremendo dalla curiosità per sapere se tra i segni più fortunati figura anche i loro, come è giusto e normale che sia. Non per nulla la famosa curiositas degli antichi è ciò che ha permesso agli uomini di fare scoperte importantissime, ad approfondire e a studiare. Non centra dunque assolutamente nulla con il mero gossip e il chiacchiericcio.

Detto ciò vi riveliamo che i top dei top di questi giorni non sono segni che festeggiano il compleanno in questo periodo, tranne uno che però ben presto lascerò il posto a un altro. Ed è proprio lui a svettare al primo posto di questa speciale classifica che vi tiene con il fiato sospeso e le dita incrociate.

Quali sono i più fortunati in amore

Al terzo posto troviamo la Vergine. Indubbiamente per chi è nato sotto questo segno l’anno nuovo è iniziato bene. E gli ultimi giorni di gennaio, nonché i primi di febbraio, sono stati molto divertenti. Inoltre ha potuto contare su molti lussi e su tanti flirt se single. La sua fortuna proseguirà ancora ma è meglio che non esageri, tirando eccessivamente la corda.

Con la medaglia di bronzo ecco il Capricorno. Anche lui, diciamocelo molto chiaramente, se la sta passando da tempo sotto il profilo amoroso. E soprattutto se è alla ricerca di storie di una notte ora è il momento di darsi da fare in tale direzione. In vetta troviamo infine l’Acquario che è vittima di una Venere molto intensa che lo spingerà a lasciarsi andare all’amore, anche di genere intellettuale.