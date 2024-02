Test psicologico, scopri se sei una persona di successo oppure un perdente: non farlo se non vuoi la verità

Test psicologico, scopri in men che non si dica se sei una persona degna di successo o un perdente. Non metterlo in atto se non sei pronto a scoprirlo. Oppure scegli una tra queste porte.

In un momento che va sempre più a rotoli e dove il denaro comanda imperturbabile in molti hanno iniziato a chiedersi se, oltre ai soliti nomi, anche altri possono diventare delle persone di successo o meno. Il che non significa per forza, di cose, come in tantissimi erroneamente pensano, di dover lavorare nel vasto mondo dello Spettacolo e diventare delle Star.

Altri ancora ritengono che per esserlo si debba essere lanciatissimi su tutte quante le piattaforme Social e possedere un numero elevato di follower. Insomma, diciamo che c’è una gran confusione al riguardo. Inoltre essere persone di successo non significa solo avere un bel conto in banca ma essere appagate anche sotto altri punti di vista, come per esempio quello privato e affettivo.

E se tale credenza viene spesso sfatata è perché si tende a pensare che per forza di cose, se si pensa a go go al business non si possa avere il tempo da dedicare alle persone care o per una relazione seria e stabile. Diciamo che ci troviamo innanzi ai classici miti da sfatare. Tuttavia se volete sapere se siete delle persone per l’appunto di successo o dedite al fallimento, affidatevi a questo test psicologico.

Test psicologico, sei un vincente o un perdente? La porta scelta te lo dirà

Come potete notare qui ci sono tre porte colorate. Quale scegliete tra le tre? Quella verde, quella fucsia o quella rossa? Indubbiamente si fanno tutte quante notare dal momento che i loro colori sono assai sgargianti e ci comunicano grande allegria. E mai come in questo momento così tosto che stiamo vivendo nel nostro Paese ne abbiamo tanto bisogno.

Tanto più che, calendario alla mano, siamo pure a Carnevale, dunque un po’ di spensieratezza non guasterebbe di certo così come l’idea di ascoltare un po’ più spesso il fanciullino di pascoliana memoria al quale con molta probabilità abbiamo dato adito nelle scorse festività natalizie. Detto ciò, quale porta scegliete? Prendetevi 30 secondi e poi date la vostra risposta. E ora andiamo con i responsi!

I responsi

Avete optato per quella verde? Significa che possedete una personalità che vi induce a badare maggiormente all’apparenza, piuttosto che alla sostanza. E questo discorso vale non solo sul fronte professionale ma anche per quello affettivo e sentimentale. Di contro questo vostro modo di essere e di pensare vi induce a dare fin troppo peso a che cosa gli altri pensano di voi. E così siete sovente destinati al fallimento.

Siete rimasti ammaliati invece da quella fucsia? Indubbiamente siete persone positive e che pensate non solo al vostro benessere ma pure a quello altrui. Siete generose e sapete prendere le decisioni in totale autonomia. Siete decisamente vincenti. Infine, se avete scelto quella rossa vi riveliamo che non avete molta stima e fiducia in voi stessi. Ciò viene percepito dagli altri che a loro volta iniziano a non credere in voi.