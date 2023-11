Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la confessione piccantissima: “se prima durava 20 minuti adesso…”

Simona Izzo e Ricky Tognazzi, arriva ora la confessione bella piccante. “Se prima durava 20 minuti adesso…” . I fan sono sconvolti.

Sono indubbiamente una delle coppie più affiatate, innamorate e complici del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Non per nulla nella passate edizione de Il Cantante Mascherato hanno rivestito, incantando il pubblico di Rai 1, anche solo per una manciata di puntate, le maschere dei colombi, che sono il simbolo per antonomasia degli innamorati.

E loro, nonostante stiano insieme praticamente da una vita, lo sono ancora oggi ma non come ieri, bensì ancora di più. Si completano a vicenda, si confrontano e parlano molto. Anche se, come ha candidamente confessato lei, qualche segreto rimane sempre come sorta di balsamo per l’unione.

Lui ora è impegnatissimo nella pista di Ballando Con Le Stelle, il programma danzereccio di punta del sabato sera dell’Azienda di Viale Mazzini, condotto dalla strepitosa Milly Carlucci insieme al caro amico Paolo Belli. E lei, la sua bellissima Simona che all’anagrafe però è registrata come Simonetta, fa un tifo sfegatato per lui che ha deciso con grande coraggio e innata ironia di mettersi in gioco.

Simonetta Izza e Ricky Tognazzi, la piccante confessione

Grande è stata tra l’altro la gioia del vasto e affezionato pubblico del programma di scoprire che tra i concorrenti ci sarebbe stato anche lui. La scoperta è avvenuta tramite la pubblicazione di un divertente video sui Social dove lui si allenava in vista del suo impegno alla Corte di Milly che, dal canto suo, lo corteggiava da tempo per vederlo in gara.

E ora la sua dolce metà, durante una recente chiacchierata concessa a La Stampa, ha deciso di aprire il rubinetto, parlando a ruota libera della sua vita coniugale. E nel farlo non ha nemmeno tralasciato una confessione assai piccante che non può lasciare indifferenti. ” Se prima durava 20 minuti adesso..”

“Quando eravamo ragazzi e stavamo 2 o 3 giorni senza farlo ci dannavamo. E invece che bello farlo due volte al mese…”, ha svelato la camaleontica Simona. Ed eccola poco dopo la dichiarazione al peperoncino: ” E’ vero, non si tratta più di se**o acrobatico… Siamo più veloci ma più slow ecco. Una cosa che dovrebbe durare 20 minuti durerà 35…”.

Insomma, nonostante stiano insieme da tanti anni, l’intesa anche sotto le lenzuola non è mai venuta a meno. E ciò secondo l’attrice e regista è importantissimo all’interno di una coppia. Vietatissimo secondo lei non dedicarsi alle coccole e ai primi litigi fare il gravissimo errore di girarsi dall’altra parte e di separare i letti.