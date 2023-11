Mara Venier, il marito ‘sbeffeggia’ chi è tormentato dalla pioggia e dalle tempeste: “Non mi maledite però”

Mara Venier, il suo affascinante consorte ” sbeffeggia” senza ritegno alcuno chi è invaso dalla pioggia. ” Non mi maledite però”, è stata la sua richiesta.

Non c’è alcun dubbio che sia ancora lei una delle conduttrici più amate e stimate in assoluto dagli italiani di ogni età. Ogni domenica pomeriggio, da svariati anni a questa parte, ci fa tanta compagnia, a partire dal primo pomeriggio per poco più di tre ore. con il suo storico contenitore domenicale.

Qui ci regala grandissime esclusive, nonché momenti sia molto emozionanti che divertenti. Lei, pur essendo un’immensa professionista, è rimasta una donna semplice e, come si suol dire, con i piedi ben ancorati a terra. Non per nulla non si fa mai alcun problema a mostrarsi senza filtri innanzi al suo pubblico che letteralmente la adora.

E tale scelta, che risulta sempre più vincente e convincente, lei la mette in atto non solo sul Piccolo Schermo ma anche sui Social e in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove è molto attiva. E lo è, a onor del vero, da un paio di anni a questa parte quando ha deciso di mettersi maggiormente in gioco.

Mara Venier, il marito sbeffeggia chi combatte con il mal tempo

E lo ha fatto tramite la condivisione di foto e video dove lei appariva in versione casalinga per niente disperata. L’abbiamo vista impegnatissima nella pulizia del suo balcone, così come in cucina. Spettinata e senza trucco ha conquistato il cuore dei suoi fan. Le sue gag in compagnia del marito poi sono diventate ben presto virali.

Tra l’altro era proprio lui “il regista” dei vari contenuti pubblicati. Lui e la sua Mara sono sempre più felici, uniti, complici e innamorati. La coppia possiede uno strepitoso attico nel cuore pulsante di Roma, con una divina vista sulla Città Eterna, ma anche una a Santo Domingo. Ed è da qui che l’uomo ha sbeffeggiato chi combatte con il maltempo e la pioggia. ” Non mi maledite però“, questa è stata la sua richiesta.

Nicola Carraro, direttamente da Santo Domingo saluta i fan

Nicola Carraro, questo è il nome del marito della mitica Zia Mara, anche quando la moglie è occupata con il suo Domenica In o con altri progetti lavorativi legati non solo alla TV, vola nella capitale della Repubblica Domenicana, affacciata direttamente sul mare dei Caraibi, per rilassarsi a dovere. Ed è da qui che ha lanciato un video che è diventato in men che non si dica virale.

“Siamo al sole dei Caraibi. Lo so, questo non è molto carino per voi che avete a che fare con pioggia, acqua e vento… Non mi maledite però“, ha sottolineato l’uomo che poi ha svelato che lì c’erano 32° e che grazie a una deliziosa brezza si stava benissimo. In ogni caso lui non ha voluto mancare di rispetto a nessuno ma semplicemente mandare un saluto e un abbraccio ai suoi followers.