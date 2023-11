Lutto Tu si que vales: lacrime per il protagonista (tra i più amati) | Si è consumato tutto come un fulmine a ciel sereno

Fiumi di lacrime a “Tu si que vales”: il giovane cabarettista si è spento senza preavviso, è shock tra i fan del programma.

Il talent “Tu si que vales” ha debuttato su Canale 5 nel lontano 2014, e Maria De Filippi ha recentemente varato la decima edizione con una giuria rinnovata.

Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, infatti, hanno abbandonato le poltroncine da opinionisti, e al loro posto è giunta la comica torinese Luciana Littizzetto, reduce da decenni presso la pubblica emittente e fresca di trasferimento assieme a Fabio Fazio sulla rete Nove.

Il format negli anni ha fatto emergere il talento di numerosi ballerini, contorsionisti, attori e cantanti, e alcuni di essi hanno catalizzato in particolar modo la curiosità e l’affezione del pubblico di Mediaset. Nelle ultime ore, però, uno di essi ha subito una perdita raggelante: si tratta di Giovanni Iovino, ovvero del disturbatore di Sabrina Ferilli a “Tu si que vales”.

Il fratello del celebre “Giovannino”, Andrea Iovino, si è spento improvvisamente all’età di 38 anni, ed i fan del programma hanno già inondato la famiglia di messaggi di cordoglio affranti.

“Tu si que vales” perde l’attore Andrea Iovino

Originario di Nola, Andrea Iovino si era fatto conoscere dal grande pubblico grazie ad alcune apparizioni in TV, ed aveva militato assieme al fratello Giovanni nella compagnia teatrale nolana “Pipariello”.

L’interprete aveva anche partecipato alla stand-up comedy di Rai2 “Made in Sud”, e collaborato con il regista Matteo Garrone nel film “Pinocchio”, in cui aveva recitato a fianco del premio Oscar Roberto Benigni. L’attore aveva recentemente preso parte anche allo spettacolo “Masaniello Revolution”, messo in scena presso il Teatro Augusteo di Napoli e guidato dal cantautore partenopeo Sal Da Vinci. Per il momento la famiglia Iovino non ha reso note le cause del decesso, ed i funerali di Andrea sono fissati per lunedì 6 novembre a Nola. La notizia ha comprensibilmente stretto il cuore dei fan, e la famiglia è stata omaggiata da centinaia di messaggi di vicinanza e solidarietà, fioccati da tutte le zone d’Italia.

Un altro lutto per “Made in Sud” dopo la scomparsa di Frank Carpentieri

Per la famiglia di “Made in Sud” la morte di Andrea Iovino va ad aggiornare una triste classifica: il 29 settembre 2023 il programma ha perso un altro pilastro, ovvero il Dj Frank Carpentieri, che aveva creato la sigla del programma.

Il musicista aveva collaborato con artisti quali Almamegretta, Alessandro Siani, Subsonica, Clementino, Rocco Hunt ed Enzo Avitabile, ma una grave forma di tumore l’ha stroncato a soli 47 anni dopo una faticosa battaglia.