“Assassinato”: tragedia per Massimiliano Varrese | Orrore e lacrime per lui al Gf

“Assassinato”, si parla di fortissimo dramma per Massimiliano Varrese. Paura mista a lacrime all’interno della Casa Più Spiata d’Italia.

Tiene ancora banco ovunque, non solo all’interno del reality, ma anche fuori e in particolare sul Web l’addio al gioco della bellissima Heidi Baci. Secondo molti la sua uscita di scena, avvenuta poco dopo il suo incontro con il padre, le ha donato ancora più popolarità. Ora la ragazza è lanciatissima e super richiesta in TV.

Oltre al fatto che Alfonso Signorini la inviti spesso nel serale per parlare di se e di Massimiliano Varrese, ci sono anche i vari salotti televisivi a corteggiarla. Di recente è stata assai gradita ospite di Verissimo dove si è tolta non pochi sassolini dalla scarpa, sostenendo che sia stato l’attore a rovinarle l’esperienza al Grande Fratello.

Lui nel frattempo, dopo aver incassato il duro colpo, visto che lei non si è risparmiata con l’utilizzo di parole molto forti nei suoi confronti, si è inaspettatamente avvicinato alla sua grande nemica. Stiamo parlando dell’affascinante Beatrice Luzzi che ha da poco concluso la sua liason con il ben più giovane Giuseppe Garibaldi.

“Assassinato”, tragedia per Massimiliano Varrese

Massimiliano si è poi molto commosso quando ha ricevuto una splendida lettera dalla sua ex, nonché mamma della sua bambina e la visita della sua adorata madre. Ora l’artista, che possiede il classico zoccolo duro di estimatori, nel parlare a cuore aperto con l’inquilina Rosy Chin ha svelato alcuni aspetti della sua vita privata che hanno sconvolto l’amica.

Dopo aver svelato che in passato molte donne del vasto mondo dello Spettacolo sul set delle varie serie alle quali lui aveva lavorato, ci avevano provato, lei, fortemente incuriosita, ne ha voluto saperne di più, nomi inclusi. Lui non ha voluto farli per non crearsi ulteriori problemi ma ha raccontato di un fatto di cronaca che lo ha riguardato da vicino. Qualcuno a lui caro è stato “assassinato“.

Lo zio ucciso in discoteca, lui non ha mantenuto la promessa

“Nel periodo di più grosso successo della mia carriera mio zio, che era un po’ il mio idolo, faceva il buttafuori. Gli proposi di non lavorare più in discoteca ma di venire a lavorare per me, che gli avrei dato io i 100 euro della serata. Poi invece non ho mantenuto questa promessa. Pochi mesi dopo mi arrivò la notizia del suo omicidio“, ha svelato distrutto Massimiliano.

E per spiegare meglio la situazione a Rosy ha aggiunto: ” Lo avevano assassinato mentre lavorava in discoteca“. E lui da quel momento è andato in tilt e si è sentito in colpa per non aver mantenuto mai fede alla famosa promessa che gli aveva fatto. Il rimorso si è fatto strada dentro di lui e, con il cuore a pezzi, non ha più accettato molti contratti lavorativi.