Amadeus, colpito dalla stessa ‘patologia’ che ha colpito prima Baudo e poi Fazio: l’appello di Fiorello

Amadeus, il carismatico e amatissimo conduttore Rai, colpito dalla stessa “patologia” di Baudo e Fazio. L’appello del grande amico Fiorello.

C’è indubbiamente grande, grandissima preoccupazione nei cuori palpitanti dei numerosi estimatori del buon Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus. Difatti ora il caro amico Rosario Fiorello ha lanciato tramite i Social, dove è decisamente molto attivo, un appello che sa anche di forte allarme. Parla di una patologia della quale soffrirebbe il collega e che in passato ha già colpito Baudo e Fazio.

E stiamo parlando ovviamente di due immensi professionisti oltre di mostri sacri. Il primo ha fatto la Storia della TV Italiana e ha svolto in maniera impeccabile il ruolo di pigmalione mentre il secondo, dopo aver abbandonato la Rai, ora si gode l’immenso successo su Discovery. E Ama? Lui ci diverte la sera, dopo il Tg1, con Affari Tuoi.

Tuttavia il suo più grande impegno da diversi anni a questa parte è rappresentato dalla kermesse canora che tutto il mondo ci invidia. Stiamo ovviamente parlando del Festival di Sanremo. Lui nel 2024 svolgerà per la quinta volta consecutiva, e a quanto pare anche l’ultima, almeno per ora, il duplice ruolo di direttore artistico e di conduttore.

Amadeus, colpito dalla stessa patologia di Baudo e Fazio

Parliamo quindi di un impegno bello tosto e che lui ha sempre portato a termine con enorme dedizione e impegnandosi al massimo. E anche per quest’anno ha promesso grandi sorprese. Ha messo in atto alcuni cambiamenti e il primo ha riguardato quello dello storico regolamento. E pian piano ci sta svelando altre importanti novità grazie ai classici collegamenti con il TG1.

Fatto sta che ora Fiorello che è un suo grandissimo amico da tantissimi anni ora sarebbe seriamente preoccupato per lui e per il suo stato di salute. Dunque stiamo parlando di un argomento molto delicato e che dovrebbe stare sempre più a cuore a tutti quanti. E nel farlo ha nominato una patologia. Di quale si tratta?

L’appello dell’amico e collega Rosario Fiorello

“Bisogna fermarlo amici, questo è Sanremopatico. Una patologia che colpì ai tempi Baudo, colpì Fazio. L’unico che possa aiutarlo sono io”, ha sentenziato lo strepitoso showman siciliano che è tornato alla grande al timone del suo VivaRai2. La sua esternazione l’ha fatta poco dopo che hanno iniziato a nascere rumors che vorrebbero Amadeus impegnato con il Festival anche nel 2o25.

E Fiore, sempre con la sua solita ironia, tanto cara agli italiani, ha poi voluto lanciare un vero e proprio appello al suo amico: ” Ricoverati una settimana, andiamo una settimana in quella clinica per i malati di Sanremo, che sta a Castrocaro”. Ora i loro rispettivi fan, battute a parte, non vedono l’ora di rivederli insieme sul prestigioso palco del Teatro Ariston.