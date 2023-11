Raoul Bova e Rocio beccati dalla figlia di soli 5 anni così: cos’ha visto il suo sguardo puro e innocente

Raoul Bova e Rocio Morales davanti agli occhi della figlia Alma si sono mostrati in un modo che non è passato inosservato. Ecco degli scatti che lo confermano

Raoul Bova è uno degli attori di punta del mondo dello spettacolo italiano. Sicuramente deve molto al suo indiscusso fascino, in quanto ancora oggi riscuote successo con il pubblico femminile. Ovviamente non bisogna dimenticare la sua bravura quando si tratta di calarsi nei panni di un personaggio.

Molti ricorderanno il suo debutto nel piccolo schermo con il ruolo di protagonista nel film Piccolo grande amore dove era stato anche doppiato. Successivamente ha potuto fare affidamento sulla sua voce e così nel suo curriculum si sono aggiunte varie collaborazioni.

È stato persino contattato da registi hollywoodiani per girare un film intitolato Aliens vs Predator di Paul Anderson nel 2004 . Di recente in televisione ha proposto la seconda stagione della serie televisiva Buongiorno mamma e gli ascolti neanche stavolta hanno deluso.

Essendo un personaggio pubblico, è più che normale il fatto che anche la sua vita privata scateni la curiosità della massa. E in queste ore è emerso un dettaglio che non è passato inosservato sui social. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Vita privata di Raoul Bova

È ben risaputo che Raoul Bova è stato sposato dal 2000 al 2013 con la veterinaria Chiara Giordano e dal loro amore sono nati due figli: Alessandro Leon e Francesco. Purtroppo dopo anni d’amore l’idillio è finito, ma sono rimasti un buoni rapporti per la prole.

Se lei ha trovato l’amore in un secondo momento con un ballerino Andrea Evangelista, l’attore proprio nel 2013 ha avuto modo di conoscere sul set di Immaturi – Il viaggio l’attuale compagna, ovvero Rocio Morales. Da allora sono inseparabili e hanno accolto nella loro vita due bambine di nome Alma e Luna. Proprio una di loro ha compiuto un gesto che è stato molto apprezzato dai genitori.

I due attori in tenere effusioni beccati da lei

“Forse non sono obiettiva…Anzi sicuramente non lo sono! Ma io trovo queste foto bellissime. E c’è un motivo davvero speciale: sono state scattate da Alma, nostra figlia piccola di 5 anni. Siamo stati fotografati dal suo sguardo sincero e pieno d’amore. Questa è la nostra essenza: affetto puro, complicità elevatissima, voglia di amarsi, voglia di sorridere e di giocare e sostegno incondizionato”.

Queste sono le parole riportate nella didascalia del post pubblicato dall’attrice su Instagram. Il post racchiude una serie di foto scattate a tavola dalla piccola che in quel momento aveva il cellulare orientato verso i genitori. Non saranno scatti artistici, ma in compenso hanno un grande valore.