Siccità, Venezia guarda al modello Dubai: a salvarla sarà l’acqua del mare

Per rispondere al problema sempre sempre più stringente della siccità, una misura efficace potrebbe essere quella di utilizzare l’acqua del mare. Questa è l’idea alla quale il Veneto, con il suo presidente Luca Zaia, starebbe pensando per fronteggiare le sistematiche e durature emergenze idriche. Così si è pronunciato il presidente della regione: “Abbiamo una risorsa alla quale non dobbiamo più guardare distrattamente. Non escludo l’impiego di impianti di desalinizzazione per l’acqua di mare“.

Venezia guarda al modello Dubai

Quello degli impianti di desalinizzazione per l’acqua di mare è un sistema già collaudato e operativo in ben 183 paesi, per un complessivo di circa sedicimila impianti, in base ai dati forniti dall’International desalination association e riportati da Il Messaggero. Venezia, quindi, potrebbe assumere il modello Dubai e farlo proprio, città nella quale il sostegno della desalinizzazione è già in pratica da molto tempo.

Come evidenziato da Tgcom 24, il Medio Oriente risulta primo nella speciale classifica per il ricorso a impianti di desalinizzazione con il 47% dell’acqua potabile desalinizzata dal mare. In Europa, invece, a guidare la testa è la Spagna dove, nel 2021, sono stati registrati 765 impianti.

Venezia, vista dalle gondole

Un progetto non ancora operativo

Il passaggio dalla potenza all’atto, la filosofia lo insegna, è cosa complessa. Rendere operativo un tale progetto implica uno sforzo di energie e risorse, nonché di tempo, che necessita di anni per essere realizzato. Così ha proseguito il presidente Luca Zaia: “Bisogna capire quanto ci costerà il bilancio energetico, perché trasformare l’acqua salata in acqua dolce richiede energia. Ma se riusciamo, anche con le fonti rinnovabili, a mettere in piedi un sistema che ci porta a un’economia circolare, perché no?”.

La scarsità di acqua ha una cruciale e negativa ricaduta sulle produzioni agricole e industriali del paese, infliggendo in questo modo un brusco rallentamento all’economia del paese. Così, nell’attesa di costruire impianti di desalinizzazione come soluzione di sistema, il presidenze Zaia nel breve pensa anche a misure di contenimento dei consumi.

Il Governatore del Veneto Luca Zaia

L’appello di Zaia: “Non sprecate risorse idriche”

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha voluto fare un appello ai suoi corregionali affinché non sprechino risorse idriche.

Ecco le sue parole: “Stiamo lavorando a un’ordinanza anti-spreco. Ho sempre la speranza che arrivi la pioggia, ma nel frattempo faccio un appello ai veneti affinché non sprechino risorse idriche. Si eviti di innaffiare giardini e cose simili. Non voglio arrivare a consigliare di tenere in considerazione quante volte si deve usare lo sciacquone, come ha fatto qualcuno, ma si capisce da soli che meno acqua usiamo meglio è“.

