Si è buttato sotto il treno, si scopre solo ora che il giovane 22enne era il figlio del grande… | Famiglia sotto choc, nessuno se lo aspettava

Notizie inaspettata che ha scosso i romani! Da qualche ora non si parla d’altro. Ecco chi è andato via lasciando tutti a bocca aperta.

Roma è una delle città più belle in assoluto ed è allo stesso tempo una meta turistica che va sempre di moda, non solo per il suo vasto patrimonio culturale. Basta pensare che chi si reca nella Caput Mundi del passato vuole vedere con i propri occhi la maestosità tipica dell’epoca romana.

Infatti la meta preferita è soprattutto il Colosseo, luogo dove i gladiatori combattevano per salvare la loro pelle e allo stesso tempo per intrattenere gli spettatori. I fedeli vanno subito nella Basilica di San Pietro e ne restano affascinati sotto ogni punto di vista.

Un modo per spostarsi da un luogo all’altro è sicuramente l’utilizzo di uno dei tanti mezzi di trasporto pubblico. Ci sono autobus, tram e metropolitane che permettono ai residenti e ai turisti di raggiungere qualsiasi tappa della città.

Spesso, però, ci sono dei disagi che sono causati da cantieri in attività. Purtroppo non è sempre questa la causa, dato che in queste ore si sta parlando della morte di una persona.

Gesto volontario? La polizia avanza questa ipotesi

La linea B collega la città da sud a nord-est e i suoi capolinea sono Laurentina, Rebibbia e Jonio. Ci sono in tutto 26 stazioni e dei cambi con la linea A presso la stazione Termini. Solo nel 1990 entrò in servizio il prolungamento della linea B da Termini a Rebibbia ed è proprio su questo tratto che è avvenuto un evento del tutto inaspettato.

Sul sito roma.corriere.it è stata riportata una notizia che ha lasciato a bocca aperta tantissime persone. Purtroppo una persona, nota per essere imparentata a qualcuno di un certo status sociale, ha deciso di togliersi la vita sui binari della metropolitana menzionata. Ma di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Una morte che ha lasciato tutti senza parole

Il ragazzo in questione aveva 22 anni e da qualche ora è morto e ha scelto di togliersi la vita facendosi travolgere dalla metropolitana, quello in direzione Rebibbia. Su posto sono giunti in un batter d’occhio i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia e sono arrivati alla conclusione che si sia trattato di un suicidio.

Il ragazzo non è altro che il figlio del Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu. Chi ha seguito il processo a Grillo Jr sa bene che l’8 settembre si sarebbe dovuto presentare all’ultimo udienza del processo. Non è chiaro ancora come siano andate realmente le cose, fatto sta che le supposizioni delle Forze dell’Ordine presso diventeranno certezze. Per questo motivo non ci resta che attendere ulteriori notizie.