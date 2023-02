Serie A, la Lazio crolla in casa: all’Olimpico passa l’Atalanta

Una delle peggiori prestazioni della stagione porta la Lazio alla sconfitta. Tre punti persi che pesano in chiave Champions League.

Primo tempo

Il primo tempo si apre con l’Atalanta subito pericolosa. Prima Koopmeiners e poi Heateboer impensieriscono Provedel che però si fa trovare pronto. La Lazio risponde alzando il baricentro e aumentando la pressione e riesce a creare una buonissima occasione sprecata da Immobile. Atalanta che dopo aver colpito una traversa con Lookman, si porta in vantaggio con un tiro di Zappacosta che si infila sotto l’incrocio dei pali. I biancocelesti provano a rispondere con Zaccagni che scaglia un gran destro dalla distanza, grande intervento di Musso.

Secondo tempo

La Lazio entra in campo aggressiva e alla ricerca del pareggio. Dopo pochi minuti Immobile ha un’occasione ghiotta per segnare ma sciupa malamente a tu per tu col portiere. L’Atalanta risponde e uno sciagurato passaggio sbagliato di Luis Alberto manda Lookman in porta che serve Holjund per il 2-0. Inutili i tentativi della Lazio di riprendere la partita. All’Olimpico termina 0-2.

Pagelle

Provedel 6.5 Para di tutto nel primo tempo, non può nulla sui due gol subiti

Hysaj 5 Brutta partita del terzino albanese, troppi svarioni difensivi ed appoggi sbagliati

Romagnoli 6 Ha tenuto egregiamente Holjund fino a che l’infortunio non l’ha costretto a lasciare il campo

Casale 6 L’unico a salvarsi nel quartetto difensivo.

Marusic 4.5 Semplicemente la peggiore partita stagionale del Montenegrino. Non prende mai Lookman che fa quello che vuole

Luis Alberto 4.5 Tecnicamente partita insufficiente, errore tecnico inspiegabile che porta al gol del 2-0 l’Atalanta

Cataldi 4.5 Cataldi è in calo da parecchie partite ed anche quest’oggi non ha brillato

Milinkovic 5 Troppe palle perse, troppi appoggi sbagliati.

Felipe Anderson 4,5 Evanescente, Sarri lo sostituisce poco dopo l’inizio del secondo tempo

Zaccagni 5.5 Generoso come sempre non riesce però ad essere incisivo in fase offensiva causa anche il costante raddoppio al quale è sottoposto.

Immobile 5 Pesano troppo gli errori sottoporta

Patric (39′) 6 Preciso e senza alcuna sbavatura

Vecino 4.5 (57′) Entra ma non riesce a dare alcun contributo

Lazzari 5.5 (57′) Prova a fare qualche sgroppata delle sue ma non risulta incisivo

Pedro 5 (57′) Lo spagnolo prova a combinare con Lazzari ma gli spazi sono pochi e non riesce mai ad essere pericoloso

*Articolo di Pasquale Moretti

Foto: Profilo ufficiale Facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata