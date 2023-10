Serena Bortone ha preso di petto proprio l’amatissimo conduttore: “Volevi il mio posto su Rai 1″| Lite a Piazza Mazzini

I fan di Serena Bortone non ci possono credere! Un collega ha sferrato un tiro mancino del tutto inaspettato. Ecco di chi si tratta

Nata a Roma l’8 settembre 1970, Serena Bortone è una delle conduttrici di successo della Rai. Nel 2010 è stata l’autrice della prima edizione di Agorà e dal 2020 fino a giugno di quest’anno si è occupata della conduzione di Oggi è un altro giorno.

Alla ricerca dell’arca, Avanzi, Ultimo minuto, Mi manda RaiTre, Tutti salvi per amore e tanti altri programmi si possono leggere nel suo vasto curriculum. Purtroppo gli alti vertici della rete non hanno dato la possibilità di riproporre una nuova edizione di Oggi è un altro giorno.

"Non sempre si sceglie quello che si fa, in un'azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro", ecco come ha esordito quando ha dato il triste annuncio al suo fedele pubblico.

2.4000 ore in sei anni davanti alle telecamere e ora ne aggiungerà altre per la gioia dei fan perché la rivedremo nei weekend con Che sarà… al posto di Fabio Fazio. Di recente è al centro dell’attenzione anche per un altro motivo che coinvolge un suo collega. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Confessione inaspettata di un collega su Serena Bortone

Il collega in questione fa compagnia ogni giorno al timone della conduzione de I Fatti Vostri con Anna Falchi. A breve spegnerà l’ennesima candelina, precisamente la 59esima. Lui non è altro che Tiberio Timperi. Durante una delle sue innumerevoli interviste ha messo chiaro cosa ne pensa dei rapporti sentimentali.

“Ho quasi 60 anni…Ogni tanto incontro, ma con poca fiducia…Il mio analista mi dice sempre: coltiva i buoni amici e non rimanere solo. Ho vissuto due depressioni molto brutte”. Grazie all’intervento di professionisti è riuscito a superare questo momento no e adesso si dedica intensamente al lavoro. Su Serena Bortone ha voluto mettere in chiaro delle cose.

“Volevo prendere il suo posto su Rai1”

A Il Mattino il conduttore ha parlato a ruota libera sia sulla vita privata che su quella professionale. Spesso è affiancato a delle colleghe bellissime e con alcune non sono mancate delle discussioni. Ha definito una sorella Ingrid Muccitelli mentre con Francesca Fialdini e Monica Setta ha avuto dei problemi: “Abbiamo discusso, ma poi abbiamo risolto”. Poi la conversazione si è focalizzata sulla Bortone.

“Quest’estate si è lamentata dicendomi che volevo prendere il suo posto su Rai1 a Oggi è un altro giorno. ‘Non ci penso proprio’, le ho detto. Folklore Rai, nessun problema”. In effetti ora al suo posto c’è La Volta Buona con Caterina Balivo. Per quanto riguarda la questione di Timperi si è conclusa nel migliore dei modi una volta chiarita l’incomprensione.

