Rai, incidente per il conduttore: perso il controllo dell’auto | Incubo sull’autostrada del Brennero

Un amatissimo conduttore della Rai ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Ecco chi è e cosa è emerso durante una delle sue innumerevoli interviste

La Rai non delude mai il fedele pubblico, che da anni non cambia mai canale, proponendo dei programmi televisivi all’avanguardia. In seguito ai palinsesti 2023/2024 ci sono state delle grandi novità, anche se qualcuno ha avuto da ridire sulla chiusure di alcune trasmissioni. E’ il caso di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

La conduttrice ha dovuto cedere il posto alla collega Caterina Balivo con La volta buona, ma per la gioia dei fan tornerà nel piccolo schermo con un programma del tutto nuovo che andrà in onda nel weekend al posto di Quelli che il calcio con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Un’altra notizia che ha entusiasmato i telespettatori è stata quella inerente al ritorno di Giancarlo Magalli che per ben 21 stagioni è stato presente nello studio de I Fatti Vostri. Non ha avuto il ruolo di conduttore, dato che ora ci sono Anna Falchi e Tiberio Timperi, ma ne avrà pur sempre uno rilevante.

In queste ore è al centro dell'attenzione un conduttore molto amato della Rai per aver rilasciato un'intervista a Il Mattino. Ha fatto delle affermazioni che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto di così eclatante.

Inaspettate confessioni di un conduttore della Rai

Il conduttore in questione a breve festeggerà il compleanno. Andando nello specifico, il 19 ottobre spegnerà ben 59 candeline. A prescindere da questo piccolo dettaglio, le donne impazziscono letteralmente per lui. Dotato di fascino ed estrema cultura, in tanti sono concordi nel dire che sia in grado di intrattenere milioni di italiani.

Stiamo parlando di Tiberio Timperi. Durante l’intervista ha parlato a cuore aperto dei rapporti professionali con alcune colleghe per poi soffermarsi su un evento per niente piacevole che ha vissuto qualche giorno fa. Ecco cosa ha dovuto affrontare per colpa di forze di causa maggiore.

“Se lo racconto è un mezzo miracolo”

Il giornalista, che ha avuto la possibilità di intervistarlo, gli ha chiesto di ciò che è accaduto sull’autostrada del Brennero due settimane fa. La risposta è stata immediata: “Ero in auto con la guida assistita quando a 110 km/h, sulla corsia di destra, ha frenato all’improvviso e ha sterzato a destra. Da sola. E’ andato in tilt il sistema elettronico“.

Per fortuna tutto bene quel che finisce bene. Poi il discorso si è focalizzato sulle colleghe, come Serena Bortone. Quest’ultima pensava che lui fosse interessato alla conduzione del suo programma, ma si è trattato di una semplice incomprensione.

© Riproduzione riservata