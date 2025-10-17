Sembra un giardino d’inverno, ma è un ristorante segreto nel cuore di Roma | Non ci arriverai mai se non ti dico come trovarlo

In centro città si trova un luogo a dir poco magico: qui è possibile mangiare immersi in una incredibile atmosferica ottocentesca.

Piuttosto che recarsi nei classici ristoranti, perché non scegliere qualcosa di innovativo e unico nel suo genere? Oggi vogliamo proporvi un posticino ideale per chi ama la storia e desidera vivere un’esperienza floreale ottocentesca.

E non dovrete nemmeno uscire dalla Capitale. Infatti il suddetto è collocato nel cuore della città. Niente scuse dunque per degustare un bel pranzetto all’insegna di un’atmosfera lussureggiante e prettamente borghese.

Infatti il locale che vogliamo farvi conoscere si trova all’interno di un maestoso Palazzo risalente alla prima metà del ‘600. Certo, non si tratta di una delle costruzioni più antiche presenti sul territorio, ma il suo fascino è da far invidia.

Un luogo dover poter consumare un ottimo pasto vivendo un’esperienza sensoriale e visiva unica

A pochi passi dal centro è possibile trascorrere qualche ora di relax presso le serre di Palazzo Barberini, la cui costruzione terminò nel XIX secolo su progetto dell’architetto Francesco Azzurri. Questa area ospita un ristorante e un bar e prende ispirazione dalle tipiche caffetterie dell’Ottocento, come dimostrato dalla presenza di grandi vetrate che affacciano proprio sul verde.

Con una lunghezza di 37 metri, la serra, recentemente ristrutturata, è costituita da una struttura mista in acciaio e muratura, mentre le colonne che la sorreggono sono in ghisa. Al centro è posizionata invece una splendida fontana in stile barocco, che rende il posto ancora più bello e memorabile.

Una pausa presso le Serre Barberini

Il ristorante offre una vasta gamma di piatti di ottima qualità. Per uno spuntino veloce e sostanzioso, si può optare per un hamburger o un sandwich, mentre per un pranzo o una cena ci sono a disposizione numerosi primi piatti, ciascuno dei quali speciali a modo suo, come il risotto al Parmigiano, yogurt fiordaliso e Zest di limone.

Il menù include anche dei gustosi secondi, sia di pesce che di carne, tra cui la tartare di manzo servita con stracciatella, pomodorini del piennolo e riduzione di aceto balsamico, o il polpo con patate. Non mancano nemmeno i dolci, dai più classici come il tiramisù ai più raffinati e rari comela delizia al limone. Per quanto riguarda gli orari, il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 (il lunedì è chiuso).