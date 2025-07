Sembra la Grecia, ma sei in Lazio | L’isola dal mare cristallino, la sabbia nera e il tramonto è da cartolina

Un luogo a dir poco magico e spettacolare: è questa l’isola che ha catturato l’immaginario collettivo dei turisti.

I suoi colori sono caraibici, ma ci troviamo nel Bel Paese, e per l’esattezza, nella Regione Lazio, che molti non sanno, vanta suggestive isolette. Una di queste in particolare, ha fatto breccia nel cuore dei residenti e dei turisti che hanno avuto l’onore e l’onere di metterci piede.

Infatti, è una delle poche presenti nella zona a essere abitata (a oggi si contano circa 750 residenti). Appartiene all’arcipelago ponziano, ed è collocata al largo della costa che confina con la Campania. A questo punto la domanda sorge spontanea: di quale isola si sta parlando?

Bé, la sua fama la precede, soprattutto per un fascino incontrastato. Si tratta dell’Isola di Ventotene, facente parte dell’omonimo comune in provincia di Latina. L’unicità di questo luogo la si deve perlopiù alle sue magnifiche spiagge.

L’Isola di Ventotene: un gioiellino naturale tutto da scoprire

L’Isola di Ventotene rappresenta una meta ideale per tutti coloro che desiderano allontanarsi dal tram tram quotidiano ed evitare il turismo di massa. Il suo litorale infatti è meno frequentato rispetto ad altre località balneari più famose del Lazio.

Le spiagge di Cala Nave e Cala Rossano sono quelle più facilmente raggiungibili a piedi. Nulla però togliere alla loro bellezza, complice la presenza di sabbia nera di origine vulcanica che le ricopre, rendendole ancora più suggestive e inimitabili. Tra le altre zone di mare, seppur meno agevoli, ci sono Cala Battaglia, Parata Grande e Moggio di Terra.

Un luogo da cartolina

Questa splendida isola non funge solo da meta balneare, bensì ospita anche numerose attrazioni di carattere storico-artistico. Tra queste c’è il Porto Romano, realizzato, come si può dedurre dal nome, in epoca romana. Si tratta di un’opera ingegneristica incredibile, ammirabile in qualsiasi momento della giornata.

Degna di nota è la Villa Giulia, il cui appellattivo si rifà alla figlia di Augusto, che la esiliò con l’accusa di adulterio e complotto nei suoi confronti. Per un’esperienza educativa, ci si può recare invece al Museo della Migrazione e all’Osservatorio Ornitologico. Qui sono conservati dei modelli dei principali volatili migratori del Mediterraneo.