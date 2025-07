NUOVA CIRCOLARE INPS – Quattordicesima concessa per errore: arriva la richiesta di rimborso per milioni di italiani | Inviate le lettere in questi giorni

Attenzione, milioni di cittadini potrebbero essere costretti a restituire la quattordicesima: ecco chi dovrà farlo.

Molti italiani dovranno presto fare i conti con la riduzione del proprio stipendio. L’Inps infatti ha da poco emesso un comunicato in cui richiede la restituzione della quattordicesima, ovvero la mensilità aggiuntiva alla classica retribuzione.

Per i pensionati invece rappresenta perlopiù un’integrazione dell’importo che ricevono con regolarità. Ed è proprio questa la categoria di persone che si vedrà vedere sottratta la quattordicesima, la quale viene accreditata generalmente nel mese di luglio.

Anche quest’anno accadrà la stessa cosa, ma a differenza del passato, l’Inps procederà a recuperare una parte del compenso, qualora non si abbiano determinati requisiti legati al reddito personale. Ma scopriamo del dettaglio le implicazioni economiche di questa manovra.

Quattordicesima in pericolo: chi deve restituirla

L’Istituto nazionale della previdenza sociale procederà, nei prossimi mesi, a recuperare parte della quattordicesima a centinaia di migliaia di cittadini. Quest’ultima viene erogata ai pensionati che hanno raggiunto almeno i 64 anni d’età, e che vantino un reddito personale inferiore a 15.688,40 euro. In questo caso vi rientrano ben 3 milioni di persone.

Tale importo però risulta provvisorio in quanto basati sui redditi attualmente in possesso dell’Inps. Il suddetto inoltre, varia in base agli anni di contributi versati: se sono meno o pari a 15, la somma corrisponde a 437 euro, tra i 15 e i 25 anni sale a 546 euro, mentre otre i 25 anni, la cifra arriva a 655 euro.

Arriva il recupero della quattordicesima

Come accennato in precedenza, la quattordicesima arriva sul conto corrente dei pensionati prima di qualsiasi verifica definitiva effettuata dall’Inps. Perciò, se il reddito dovesse risultare troppo elevato, quest’ultimo procederà a recuperare l’eccedenza.

In questo caso verrà trattenuto un determinato importo ogni mese (solitamente si tratta di 50 euro) fino alla completa estinzione dell’eccesso. A tale proposito, per capire più a fondo la situazione personale, si può controllare il cedolino di luglio: basta recarsi sul sito ufficiale e individuare la presenza della voce “quattrodicersima” e “in via provvisoria”. Inoltre si consiglia di conservare tutti i documenti relativi all’erogazione della pensione, incluse eventuali indennità. Infine, se ci si accorge di qualche errore nella ricezione dell’importo, si raccomanda agli interessati di agire prontamente via online o tramite patronato.