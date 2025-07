A un’ora da Roma, entri nel Lazio selvaggio e trovi mare, rovine e canyon nascosti | La meta perfetta per le vacanze

Nel cuore del litorale laziale è presente un tratto sabbioso a dir poco ammaliante e paradisiaco: ecco cosa lo rende così unico e speciale.

A volte anche le località balneari presentano interessanti testimonianze di carattere storico-culturale. Un motivo in più dunque per visitarle e ammirare le loro spettacolari attrazioni che le hanno da sempre differenziate dalla concorrenza.

Infatti, il tratto di spiaggia in questione è caratterizzato da una sabbia scura, il cui colore deriva dalla presenza di minerali vulcanici che sono stati trasportati nel tempo dall’acqua o dall’erosione della costa. Qui non mancano nemmeno delle ampie pinete che si distendono lungo il litorale.

Stiamo parlando della Riviera degli Etruschi, il tratto costiero compreso tra le province di Viterbo e Roma. Soprannominata la Perla del Tirreno, comprende una serie di spiagge, tutte ricche di fascino e panorami da cartolina.

Cosa rende così speciale la Riviera degli Etruschi

La Riviera degli Etruschi è così chiamata in quanto sono presenti tutt’oggi attestazioni risalenti al popolo etrusco. Come accennato in precedenza, quest’ultima comprende numerose spiagge, che fanno parte dei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Santa Marinella, Ladispoli e Civitavecchia.

La zona interna invece comprende anche le località di Tuscania, Tuscania, Allumiere, Tolfa e Cerveteri. Questi luoghi hanno iniziato a diventare una nota meta turistica negli anni ’50, catturando il cuore e l’immaginario dei bagnati. Dato il crescente flusso di persone durante il periodo estivo, in quel periodo sono state realizzate svariate strutture balneari.

Alla scoperta delle “spiagge etrusche”

La prima spiaggia arrivando sulla riviera è quella di Marina di Pescia Romana, uno dei tratti costieri più romantici del Lazio, complice la sua posizione. Poco più avanti invece c’è Montalto Marina, scelta da molti come luogo di soggiorno estivo grazie alla presenza di numerose villette.

Dopodiché si può giungere a Riva dei Tarquini, una delle spiagge più curiose dell”intera Riviera: oltre ad un’ampia distesa di sabbia, è presenta la duna mediterranea, ovvero degli accumuli di sabbia che presentano una folta vegetazione. Affianco troviamo invece Marina Velca e Tarquinia Lido, due dei centri balneari più moderni a caratterizzati da hotel, impianti sportivi e ville. Entrambe le spiagge sono inoltre delimitate da una magnifica pineta e sono affacciate su un bell’arenile.