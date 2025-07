Metromare infermale, passeggeri svenuti per il caldo: treni senza aria condizionata in pieno luglio

Un’esperienza da non ripetere, quella vissuta da decine e decine di passeggeri mentre si trovavano a bordo di un treno.

Immaginate di rimanere intrappolati in un treno senza aria condizionata quando fuori ci sono temperature disumane. Alcuni di voi ci saranno già passati, soprattutto i pendolari che prendono regolarmente questo mezzo di trasporto per recarsi al lavoro.

Si tratta infatti di uno scenario più che diffuso nel Bel Paese e che tende a evidenziarsi maggiormente nel periodo estivo, quando i treni vengono “assaliti” da turisti e residenti desiderosi di trascorrere qualche ora in spiaggia all’insegna del relax.

L’ultimo grave episodio di questo genere è accaduto qualche ora fa a Roma, dove la situazione ha oltrepassato ogni limite immaginabile. Numerosi sono stati i disagi tra i passeggeri che sono stati costretti a cambiare i loro piani. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Trasporto nel caos, viaggiatori alla deriva

I problemi maggiori si sono riscontrati nella Metromare, ovvero la linea ferroviaria che collega il centro città con il quartiere Lido di Ostia e la stazione. Nello specifico, i passeggeri hanno espresso forte preoccupazione e malessere per la mancanza di climatizzazione, percepita ancora di più in questi giorni di caldo torrido.

La Compagnia di Trasporti Laziali (Cotral) si è subito attivata, cercando di minimizzare i disagi dei passeggeri mettendo a disposizione sei navette bus presso la stazione di Porta San Paolo e quattro presso la stazione Cristoforo Colombo. Nel frattempo la suddetta ha comunicato che si occuperà di effettuare un intervento di manutenzione.

Ritardi e guasti

Nonostante la rapida reazione da parte della Regione Lazio, sono stati giorni di fuoco per i romani e per tutte le persone che si trovavano nella zona. Nel giro di poche ore, dei 5 mezzi di servizio ne sono rimasti 4 a causa di un guasto. Per non parlare dell’aria che si respirava al loro interno: vagoni bollenti e passeggeri sull’orlo di una crisi di nervi.

Una situazione dunque inaccettabile, soprattutto considerate le temperature esterne che hanno recentemente caratterizzato la penisola. Leonardo Di Matteo, presidente della commissione III Mobilità del X municipio ha indetto una nuova riunione con i dirigenti Cotral per avere un quadro della situazione data la loro assenza nelle precedenti convocazioni, sperando di riportare tutto alla normalità nel più breve tempo possibile.