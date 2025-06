Sembra il Trentino, ma sei a 2 ore da Roma: se odi il caldo qui te ne stai come Heidi sulla montagna | Un paradiso da sogno

Vuoi vivere un’esperienza unica tra i monti entrando in contatto con la natura? Allora non puoi non recarti in questo fantastico posto.

Il Lazio non è solo il Colosseo! Ogni giorno ospita al suo interno tantissimi turisti incuriositi dal fatto di vedere con i propri occhi il posto dove in passato si sfidavano i gladiatori per sopravvivere. Non è solo la Basilica di San Pietro, di recente più frequentata del solito per via dell’elezione del nuovo Papa.

Non è solo arte culinaria, nonostante per molti non è così. Questo discorso ovviamente riguarda chi non riesce a resistere ai piaceri della tavola e sicuramente la cucina romana è una delle più apprezzate in assoluto.

Sicuramente è tanto altro e questo è confermato dalla presenza di tanti borghi, alcuni dei quali classificati come i più belli d’Italia. Uno di questi ricorda molto il Trentino Alto Adige per i suoi paesaggi mozzafiato.

In questo caso si ha a che fare con una località prese considerazione anche come luogo di vacanza estiva. Questo dimostra che ha tante cose da proporre senza escludere nessuno. Adatto per l’esigenza di tutti, in qualsiasi giorno dell’anno, merita di essere esplorato almeno una volta nella vita.

A pochi passi da Roma c’è una località con bellissimi paesaggi

Questo splendido campo si trova in un borgo all’interno del Parco dei Monti Simbruini. Ospita 528 abitanti ed è un comune della provincia di Frosinone. Andando nello specifico, è collocato nel punto di incontro della catena montuosa dei Monti Simbruini e dei Monti Cantari mentre a sud ci sono i Monti Ernici.

La Chiesa di Santa Maria Assunta vale la pena visitare, proprio come il Palazzo Ottaviani. Tuttavia chi ama entrare in contatto con la natura può recarsi presso il campo menzionato prima, grazie al quale è attivo il turismo sia in inverno che in estate.

Un luogo adatto alle esigenze di tutti

Stiamo parlando del Campo Staffi che confina con l’Abruzzo a Est. E’ tra le zone più nevose dell’Appennino Centrale ed è sede di una stazione sciistica. È possibile anche praticare escursionismo e alpinismo in tutte le stagioni. Quando la neve si scioglie si lascia spazio ai sentieri da percorrere anche con la propria famiglia.

È anche possibile fare esperienza dell’arrampicata sportiva per via della presenza di una parete rocciosa adatta anche per i principianti. C’è chi approfitta del weekend fuori casa sedendosi alle tavole dei ristoranti dei posti che si visitano. Assaggiare i piatti tipici della tradizione montana laziale sarà un’occasione unica e imperdibile.