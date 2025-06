BOLLETTE DIMEZZATE – Se hai questa scritta sull’ISEE lo Stato ti regala 200€: ma devi fare presto | Scade tutto in estate

A breve migliaia di italiani si ritroveranno in mano un notevole bonus economico per coprire le spese domestiche.

L’iniziativa lanciata dal governo Meloni è volta ad aiutare tutte le famiglie italiane che si trovano in difficoltà economica. Sta arrivando infatti l’ennesimo bonus di natura economica, di cui potranno beneficiare i cittadini che vantano un determinato Isee.

Quest’ultimo viene spesso preso in considerazione quando si tratta di individuare i destinatari di contributi finalizzati a coprire le varie spese domestiche. In questo caso si sta parlando del Bonus Bollette, il cui avvio precede soltanto di qualche settimane quello dell’elettricità, anche se i requisiti non sono mutati.

Come si può dedurre dal nome stesso dell’incentivo, migliaia di cittadini potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo con l’arrivo delle prossime bollette. Infatti, l’erogazione della somma spettante sarà finalizzata a coprire il costo delle suddette.

Arriva il Bonus Bollette: centinaia di euro a disposizione per pagarle

A partire da luglio comincerà l’erogazione del nuovo Bonus, che darà una mano ai beneficiari a gestire meglio le classiche bollette annuali. Come accennato in precedenza, per poterne usufruire è necessario disporre di un Isee basso.

Nello specifico, il suddetto non può superare i i 9.530 euro. In questi giorni però si sta pensando di ampliare il numero di potenziali destinatari includendo tutti coloro che vantano un Isee fino a 25 mila euro. Per quanto riguarda la somma spettante, il Bonus è pari a 200 euro.

L’erogazione del Bonus

Per coloro che dispongono dei requisiti, il contributo sarà erogato direttamente in bolletta. A differenza di altre misure economiche messe a disposizione del governo, non ci sarà alcun bisogno di presentare domanda.

Inoltre il rinnovo avverrà ogni anno in modo automatico. Saranno i gestori dei servizi ad occuparsi di inviare la lista dei beneficiari direttamente ai fornitori. Per gli utenti che credono di rientrare nella fascia sopracitata dell’Isee, c’è ancora tempo. In questi casi si consiglia di presentare all’Inps una Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica). Per ottenere un Isee aggiornato, la si può inviare fino alla fine del 2025 per ottenere un Isee valido. Se questo è inferiore ai 25mila euro, l’erogazione partirà, anche se arriverà più tardi.