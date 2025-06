ALLARME ROMA NORD – Il grosso animale spunta tra le case: adesso il panico è reale si chiede massima attenzione | Il video è inquietante

Attimi di panico per i residenti di una zona specifica della capitale italiana. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo e perché la gente resta in chiusa in casa.

Sul sito romatoday.it è stata riportata la notizia che sta allarmando coloro che vivono nella zona Roma Nord per via di alcuni avvistamenti. Sono stati fotografati degli animali che normalmente possono includere timore.

Spesso capita di fotografare degli animali che si avvicinano sempre più all’uomo. Nel 2024, per esempio, fu avvistata una giovane femmina nel parco delle sabine, a Porta di Roma. La cosa che stupì fu il suo essere socievole e così fu catturata e portata in un’area faunistica in Abruzzo.

Questo dimostra che gli animali non temono più di avvicinarsi. Principalmente sono attratti dal cibo che evidentemente scarseggia nel loro habitat. Il biologo Marco Antonelli, responsabile grandi carnivori del WWF, ed è intervenuto per spiegare come stanno le cose.

Andando a ritroso, nel 2022 era stato fotografato un esemplare solitario nella zona di Prima Porta e già allora la notizia fece scalpore. Gli abitanti del posto per tanto tempo sono stati con gli occhi aperti quando percorrevano le strade immerse nel verde. Ma quali sono questi animali che stanno allarmando tutti? Andiamo subito a scoprirlo.

Roma Nord, avvistamenti sospetti

Si tratta di un mammifero appartenente all’Ordine dei carnivori, la famiglia dei Canidi. Sono adattabili, veloci, resistenti e possono percorrere oltre 50 km in una notte. Popola soprattutto le Dolomiti e con l’orso rappresenta uno dei più grandi predatori europei.

Quando si incontra sarebbe opportuno non dargli le spalle. È necessario fare rumore per spaventarlo. Sicuramente questi sono stati i consigli spegni in considerazione da coloro che risiedono in Valle Mauricana, dato che ne hanno avvistato uno lupo in via Pedrengo all’alba.

Consigli utili per un incontro insolito e inaspettato

“Si tratta decisamente di un lupo. Via Pedrengo è nel Parco di Veio e può succedere che, sporadicamente un lupo, soprattutto giovani, possa attraversare un centro abitato. L’importante è che questo comportamento resti occasionale è legato più a spostamenti che a una reale frequentazione del centro abitato”, ecco quanto riportato dal biologo.

Quest’ultimo ha consigliato di non mettere in bella mostra i rifiuti e gli scarti organici. Infatti devono essere tenuti al sicuro per evitare insoliti e pericolosi avvicinamenti. In questo modo si può evitare l’intensificarsi dell’attraversamento del territorio. A prescindere da tutto ciò che conta è Non abbassare mai la guardia e non farsi prendere dal panico nel momento in cui si ha un incontro ravvicinato.