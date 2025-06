Cucine Lube inaugura il nuovo LUBE STORE ROMA di via Baldovinetti

Nel nuovo LUBE Store ROMA VIA BALDOVINETTI il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy

Cucine Lube ha inaugurato a Roma in via BALDOVINETTI il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro è avvenuto il 19 Giugno e prevede iniziative e promozioni uniche per la clientela per tutta la settimana.

Presente nello showroom il nuovissimo modello SHADE LAB, cucina raffinata e versatile che grazie al design delle sue ante e alle molteplici finiture laccate proposte può essere interpretata ed adattarsi ad ogni esigenza abitativa e gusto.

In esposizione tutta la nuova collezione IMMAGINA, anche nella versione WOOD, con le sue tonalità e finiture completamente nuove esaltate in una collezione esclusiva capace di coniugare innovazione e design.

Spazio anche a OLTRE, ROUND, READYe al modello LUNA, la cucina raffinata e versatile che grazie al design delle sue ante e alle molteplici finiture proposte può essere interpretata ed adattarsi ad ogni esigenza abitativa e gusto.

Per una clientela esigente e dallo stile più contemporaneo in esposizione FLAVOUR e il nuovissimo modello AGNESE STYLE con le sue nuove soluzioni per l’ambiente cucina.

Una squadra composta da 5 addetti qualificati, offrirà ai clienti servizi di rilievo misure, progettazione, montaggio, trasporto e consegna, schemi tecnici, finanziamenti personalizzati, e servizio post-vendita.

Nel nuovo LUBE Store ROMA VIA BALDOVINETTI il cliente ha la certezza di un’esperienza di acquisto sicura e centrata su un autentico prodotto made in Italy. Un valore aggiunto questo all’interno di uno store che rispecchia fedelmente la filosofia di un Gruppo leader nel mondo delle cucine da oltre 50 anni.

LUBE STORE ROMA VIA BALDOVINETTI

Via Alessio Baldovinetti, 150 – Roma

Contatti: 06 780 4356 – info@cucineluberoma.it