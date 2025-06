ADDIO IMU – Se fai questa scelta sulla residenza ti tolgono la tassa sulla casa: a Roma lo stanno facendo tutti | Il modulo è online

Non sarà più un problema l’IMU perché ci sarà uno sconto pazzesco! Andiamo a scoprire cosa occorre fare per evitare ulteriori tasse.

Secondo quanto riportato sul sito money.it pare che ci siano degli sconti per coloro che hanno a che fare con il pagamento delle tasse dell’IMU. Si parla addirittura del 50%, ma è necessario rispettare dei requisiti che riguardano la residenza e un altro elemento. Ma prima di tutto bisogna chiarire cos’è l’IMU?

È un’imposta dovuta per i possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (risultano escluse le abitazioni che rientrano nelle categorie diverse da a/1, a/8 e a/9). Per verificare il pagamento è necessario accedere nel sito dell’Agenzia delle Entrate, accedere all’Area riservata e cliccare su Consultazioni.

Si calcola partendo dalla rendita catastale attribuita all’immobile e poi si deve rivalutare del 5%. L’ultima mossa consiste poi nel moltiplicare per il coefficiente assegnato alla specifica categoria catastale dell’immobile. Sembra difficile, ma in realtà non lo è.

L’IMU è interamente destinato al comune, a eccezione dell’imposta degli immobili a uso produttivo (alberghi e capannoni) e in quel caso le tasse si versano allo Stato. Il pagamento spetta sempre a chi gode dei diritti di uso, abitazione e non proprietario. In questo caso la persona che deve spendere del denaro potrebbe avere uno sconto considerevole.

L’IMU sarà solo un lontano ricordo

Con avvicinarsi della prima scadenza i cittadini sanno bene che hanno tempo fino a 16 giugno dell’anno corrente. Ci sono diverse riduzioni e una di queste interessa soprattutto una categoria di persone. Stiamo parlando dei pensionati il tutto è stato riportato nell’articolo della Legge Bilancio 2021 che ha previsto anche una riduzione per la Tari ridotta a due terzi.

Stesso discorso riguarda anche l’IMU, dal momento che lo sconto si aggira intorno al 50%. Una notizia che potrebbe interessare coloro che ormai hanno superato una certa età, ma in realtà non è stato detto proprio tutto.

Ecco quali sono i requisiti richiesti

Il discorso riguarda gli anziani che vivono all’estero e che hanno una sola unità abitativa in Italia, non locata e non concessa in comodato d’uso. L’immobile deve essere posseduto daL pensionato a pieno titolo di proprietà e deve avere la residenza altrove. Bisogna essere anche iscritti all’Aire e all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

Lo Stato che eroga la pensione deve essere quello di residenza. Questo significa che un pensionato italiano che prende la pensione in Italia se si trasferisce all’estero deve pagare l’IMU per intero e non ha alcun diritto per lo sconto. Inoltre agevolazione non riguarda tutti gli stati esteri.