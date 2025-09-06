“Sei troppo grasso, non puoi salire”, la nuova legge sugli aerei | Se non rientri nel peso forma ti appioppano la tassa extra

Un nuovo regolamento di alcune compagnie aeree sta facendo discutere tante persone, soprattutto quelle di una determinata categoria. La notizia lascerà tutti di stucco.

Immagina di avere dei giorni a disposizione da dedicare a una vacanza. Non vuoi optare per una meta turistica del tuo Paese, bensì di un altro e a quel punto devi prenotare un biglietto aereo. Prepari le valigie e ti rechi in aeroporto, ma qualcosa potrebbe andare storto.

Un volo può tardare o addirittura essere cancellato per una serie di motivi. Magari non sarà il tuo caso, ma qualcun altro tra qualche mese potrebbe avere dei problemi nel decollare.

Secondo quanto riportato sul sito tgcom24.mediaset.it pare che a breve ci saranno delle nuove regole ai danni dei passeggeri che prenotano un posto con una compagnia low cost americana. Andando nello specifico si tratta della Southwest Airlines, ovvero quella più nota degli Stati Uniti.

Gli alti vertici hanno deciso di introdurre dei cambiamenti che graveranno sulle spalle di alcuni passeggeri. Pare che a partire dal 27 gennaio 2026 non si avrà garanzia di rimborso se non si rispettano determinati requisiti. Qualcuno ha addirittura parlato di discriminazione con l’introduzione della nuova politica.

Nuove regole in aeroporto, è polemica

La National Association to Advance Fat Acceptance è intervenuta per polemizzare quanto è stato deciso. Chi fa la portavoce sostiene che queste modifiche non sono hanno un peso economico per i diretti interessati, ma incidono anche su una fascia della popolazione già debole di suo. Stiamo parlando di coloro che fanno i conti con l’obesità.

In realtà la Southwest Airlines non è l’unica compagnia che ha preso dei provvedimenti specifici nei confronti dei passeggeri che hanno di chili di troppo. Anche Air France e Ryanair hanno adottato lo stesso atteggiamento. La Virgin Atlantic, invece, in parte si è adeguata a questa nuova politica. Ecco in che cosa consiste.

A breve qualcuno acquisterà un doppio biglietto

I passeggeri in sovrappeso dovranno acquistare un secondo biglietto per questioni di spazio. Il sedile aggiuntivo dovrà essere acquistato in anticipo, in caso contrario se non sarà possibile allora non si potrà volare e non ci sarà alcun tipo di rimborso. Oltre a fare un discorso morale, c’è chi parla anche degli effetti che si avranno sull’economia perché la maggior parte degli statunitensi è classificata in sovrappeso od obesa.

Tuttavia molti passeggeri sono favorevoli a introdurre delle tariffe maggiorate per coloro che hanno un peso che va al di sopra dei 100 kg. Tra l’altro qualcun altro ha riferito che acquistare il posto dovrebbe essere automatico per chi non riesce a occupare un solo sedile. La Virgin Atlantic, come detto prima, si distingue dalle altre compagnie perché permette di acquistare il secondo biglietto senza ulteriori tasse o costi extra.