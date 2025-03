Se vivi nel Lazio ti spetta il BONUS AMORE 2025 | Porti a casa più di 1.000€, richiedi subito il modulo

Finalmente vivere nel Lazio ti frutterà qualcosa in più: richiedi subito il bonus fatto apposta per te. Scopri tutto qui.

Il 21 marzo è cominciata la primavera. La stagione dei nuovi inizi, delle giornate che si allungano e, soprattutto, degli amori che sbocciano. Sarà l’aria più leggera, il sole che scalda o forse quel pizzico di magia che si respira in ogni angolo, ma è innegabile.

Con la primavera tornano le cotte, gli sguardi che si incrociano nei parchi e le passeggiate mano nella mano sotto gli alberi in fiore. Eppure, se ci fermiamo un attimo a riflettere, le relazioni sentimentali di oggi non sono più quelle di una volta.

Tra app di incontri, messaggi lasciati in visualizzato e storie Instagram piene di citazioni sibilline, innamorarsi sembra diventato più complicato che mai. Ma attenzione, c’è una sorpresa: in un certo senso, lo stato potrebbe persino pagarti per tutto questo. Ma andiamo con ordine.

Una legge di bilancio che accontenta

Il 2025 sembra essere un anno particolarmente generoso dal punto di vista economico. La nuova legge di Bilancio ha messo sul piatto diverse misure che vanno incontro a varie categorie di cittadini. C’è chi percepirà 100 euro in più di straordinario in busta paga, chi potrà contare sul bonus IRPEF, chi beneficerà del bonus bollette.

Insomma, sembra che il Governo Meloni voglia ingraziarsi gli italiani con qualche soldo extra. E chi può lamentarsi? Certo, i rincari non si fermano mai, ma un aiuto in più fa sempre comodo, soprattutto in un periodo in cui ogni spesa pesa di più sul bilancio familiare.

Il bonus dell’amore

Orizzontescuola.it ha diffuso la notizia. Se c’è un ambito in cui lo Stato ha deciso di intervenire con un aiuto concreto, è proprio quello dell’amore che si trasforma in famiglia, in accordo con le linee politiche di destra del partito al potere. Si chiama Bonus bebè 2025, o detto “Carta nuovi nati”: è un contributo una tantum di 1200 euro destinato ai neogenitori per affrontare le prime spese legate alla cura di un bambino appena nato. Questa misura tocca ogni bambino nato, adottato o in affido a partire dal 1 gennaio 2025.

I beneficiari devono essere residenti in Italia, inclusi i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo. Per accedere al bonus, è necessario avere un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nonostante lo stanziamento di 330 milioni di euro, si attende ancora la circolare ufficiale dell’INPS che chiarirà le modalità di richiesta. Al momento, è previsto che le domande possano essere presentate a partire dal 31 marzo 2025, con valore retroattivo per i primi tre mesi dell’anno. Questo significa che anche i genitori di bambini nati tra gennaio e marzo potranno beneficiare del bonus.