Hanno approvato il BONUS ZITELLE 2025 | Chi vive nel Lazio e non si è mai sposato deve richiederlo subito, quasi 5mila euro

Sfortunato in amore, fortunato con le tasse. Ecco come fare per richiedere il bonus zitelle dell’anno corrente.

Negli ultimi anni, il costo della vita è aumentato vertiginosamente, mettendo a dura prova il bilancio di molte famiglie. Tra bollette salate, affitti alle stelle e spese quotidiane sempre più onerose, trovare strategie per risparmiare è diventata una vera e propria necessità.

I bonus statali rappresentano un’ancora di salvezza per chi fatica ad arrivare a fine mese, ma non sempre è facile districarsi tra scadenze, requisiti e procedure. Molti cittadini, infatti, non sanno di avere diritto a determinate agevolazioni o rinunciano per via della burocrazia complessa.

Per questo motivo, è fondamentale tenersi aggiornati sulle nuove misure di sostegno e sfruttarle al meglio. Una strategia efficace è monitorare con attenzione il proprio ISEE e verificare quali agevolazioni siano accessibili, sfruttando ogni possibilità per alleggerire le spese.

Bonus IRPEF 2025

Anche per il 2025, il governo ha previsto una serie di agevolazioni per sostenere le famiglie e i lavoratori. Tra le misure più attese ci sono le integrazioni IRPEF, che permettono di alleggerire il carico fiscale sui redditi medio-bassi. Il bonus edilizio resta una delle agevolazioni più utilizzate.

Inoltre, sono previste nuove agevolazioni per chi investe nella sostenibilità della propria abitazione, con incentivi specifici per l’installazione di pannelli solari e la riqualificazione energetica degli edifici. Insomma, il 2025 si prospetta un anno ricco di opportunità per chi vuole risparmiare e ottimizzare le proprie finanze.

Il bonus zitelle

Skytg24 ha diffuso la notizia. Non solo famiglie numerose e lavoratori a basso reddito, ma finalmente anche i single e le coppie senza figli possono accedere a bonus dedicati. Tra questi, il cosiddetto “bonus zitelle”, un sostegno per chi vive da solo e si trova a far fronte a tutte le spese senza poter contare su un’altra entrata. Anche i single con un ISEE fino a 9530 euro possono beneficiare del bonus sociale bollette, un aiuto per ridurre il costo dell’energia elettrica e del gas.

Per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro e ha un’utenza domestica intestata, è disponibile anche il bonus straordinario, che permette di ottenere una riduzione direttamente in bolletta. La buona notizia? Non è necessario presentare domanda: l’agevolazione viene accreditata automaticamente per chi rientra nei requisiti. In un contesto in cui la vita da single non è sempre sinonimo di libertà economica, queste misure possono fare veramente la differenza, anche se di poco e in modo non definitivo.