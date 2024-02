Se ti trucchi così sembri più vecchia: questi errori li fanno tutte

Se ti trucchi così dimostri molti anni di più. Gli errori che fanno praticamente tutte quante le donne.

Il make up, così come le chiome, parliamoci molto chiaramente, è la croce e nel contempo la delizia per ogni donna. Di certo non è facile, se non si è delle grandi esperte, capire quali siano i colori che si addicano alla perfezione alla nostra carnagione. Tanto più che molte non si rendono conto che ciò che magari va bene quando hanno 20 anni non si addice più a loro quando ne hanno compiuti 40.

Lo stesso possiamo dire se si possiede della pelle abbronzata dopo una bella vacanza o se in quel momento, a causa dello stress, di una malattia o di una sbagliata alimentazione, abbiamo una pelle ricca di imperfezioni, compresi i tanti odiati brufoletti. Oltre a ciò bisogna anche badare al look scelto in una determinata situazione nonché all’acconciatura.

Anche se provvediamo a cambiare tinta ai nostri capelli dobbiamo regolarci di conseguenza, così come al loro taglio. Sono tutti particolari che sovente non vengono presi in considerazione e che poi non ci consentono tramite l’uso del trucco di apparire belle come vorremmo. Anzi, rischiamo pure, facendo le scelte sbagliate, di dimostrare ben dieci anni di più.

Se ti trucchi così sembri più vecchia, i primi errori da non fare

Cominciamo con il dire che i colori scuri di certo non ringiovaniscono, anzi! Dunque se siamo ancora parecchio giovani dobbiamo evitarli come la peste. Quante volte abbiamo notato delle ragazze con un make up fin troppo vistoso e marcato che parevano delle donne adulte? Troppe! Inoltre spesso le abbiamo anche criticate con le amiche per le loro scelte. No dunque a rossetti mat scuri, come marroni o viola. Attenzione anche all’uso esagerato della terra e di fondotinta eccessivamente coprenti.

Non eccediamo poi nemmeno con l’utilizzo di quelli chiari. Insomma, non dobbiamo consumare il tubetto per essere belle! Lo stesso dobbiamo dire della cipria. Ne basta un velo per essere ok. No anche all’uso eccessivo del blush e alle classiche guance rosse alla Heidi che vanno bene per il Carnevale da poco passato ma non per il resto.

Attenzione a come trucchiamo gli occhi

E che dire degli occhi? Non eccediamo con matite e mascara neri o blu notte. Ne basta una passata se usiamo ovviamente make up di qualità. E ciò è vivamente consigliato anche per la salute della nostra pelle oltre che per l’ottenimento di un buon risultato. Attenzione poi a non optare per sopracciglia troppo spesse o, al contrario, eccessivamente sottili.

Diciamo che il top sta, come spesso accade, nel mezzo. Non trucchiamo eccessivamente quest’ultime. Evitiamo poi di creare eccessive geometrie con matite ed eyeliner che sebbene siano belle da vedere nelle fotografie dei cataloghi moda poi nella vita reale non sono il massimo e ci donano molti anni di più.