Occhi, qual è il colore più raro: non è assolutamente il blu | Forse potresti averli tu e non lo sai

Occhi, il colore più raro non è affatto il blu. La risposta non è poi così scontata.

Gli occhi, si sa, sono lo specchio della nostra anima e non mentono mai. Ed è per questo motivi che, anche se siamo molti timidi o comunque intimiditi da chi abbiamo di fronte, dovremmo sempre guardarlo sempre e comunque negli occhi quando ci parla o ci rivolgiamo noi a lui. E ciò vale sul lavoro, così come nella vita privata.

Ovviamente agendo così può entrare in gioco tanta emozione che potrebbe tirarci qualche tiro mancino. Dobbiamo dunque lavorare parecchio sulla nostra autostima e diventare più sicuri di noi. Tra l’altro in codesto modo faremo di certo una figura migliore ai colloqui di lavoro anche se avvengono ormai quasi sempre rigorosamente online.

Tanto più che è solo negli occhi che possiamo notare il vero pensiero che sta passando per la testa alla persona di fronte a noi. Difatti se la bocca può mentire, lo stesso non possiamo dire di loro, come abbiamo giustamente poco fa accennato. Diciamo che per farlo bisognerebbe essere degli attori navigati.

Occhi, il colore più raro non è il blu

Percependo la grande importanza degli occhi le donne hanno imparato sempre più nel corso del tempo a truccarli come si deve. Ovviamente lo fanno seguendo le varie tendenze che cambiano in un battito di ciglia. I colori e le tonalità poi devono essere abbinati/e al proprio stile, colore degli abiti e soprattutto, rieccolo, a quello dei nostri occhi.

Agendo in tale maniera si tende a intensificare gli sguardi che fanno parte in maniera indissolubile della seduzione, soprattutto nel periodo della conoscenza, della conquista e dell’innamoramento. Anzi, a volte pare che è proprio grazie ad essi e agli occhi di una persona che ci i innamora di lei. Lei che ha quel colore nelle iridi tanto particolare. E no, non parliamo del blu.

La risposta che ti lascerà di stucco

Recenti studi hanno dimostrato che il colore meno diffuso ora come ora è il verde. Lo sappiamo, la risposta avrà lasciato di stucco i più ma è la mera verità. Non per nulla, dati e sondaggi alla mano, solo il 2% delle persone al mondo che li possiedono. In ogni caso pare che questa percentuale possa riguardare pure quelli neri.

Diffusi nella media sono poi quelli azzurri, diffusi sempre su scalda mondiale sull’8%- 10% Quelli più presenti in assoluto sono quelli marroni . Non per nulla li possiedono una fetta di uomini e donne pari all’8o% se non addirittura al 90%. Tuttavia c’è anche da dire, che molti, pur avendoli di questo colore, con il cambiare della luce solare, presentano pure dei leggeri riflessi verdi.