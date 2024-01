Se i tuoi nonni hanno ancora questi vinili sei ricco: fruga bene perché hanno un tesoro e non lo sanno

Ci sono degli oggetti vintage rari da trovare, ragion per cui gli amanti delle collezioni sarebbero disposti a pagare cifre inaspettate pur di averli tra le mani

Oggigiorno siamo circondati dal benessere più totale, in quanto nel corso del tempo tante cose sono cambiate con lo scopo di rendere più confortevole la routine giornaliera.

C’è chi acquista nuovi oggetti mettendo da parte quelli che ormai non fanno più tendenza. Due sono le alternative: gettare nella spazzatura o conservare in qualche stanza della propria casa.

Per qualcuno avere degli oggetti d’altri tempi tra le mani può non essere importante e, di conseguenza, vengono messi da parte. Magari si mettono in cantina e lì sono abbandonati al loro triste destino.

Per fortuna ci sono delle persone che farebbero di tutto per inserirli nella propria collezione. Andiamo a scoprire quale tesoro potete avere in casa senza saperlo.

Se hai a casa questi oggetti a casa, sei ricco a tua insaputa

Molti non sanno che sia giochi che le console più passa il tempo e più il loro valore aumenta. Chi ha giocato durante l’adolescenza con il Super Nintendo deve sapere che gli amanti dei videogames pagherebbero cifre pazzesche pur di averlo. Da non dimenticare i giochi che vengono venduti per cifre che si aggirano intorno ai 1.000 dollari. I trentenni di oggi ricorderanno sicuramente il gioco di Super Mario RPG.

La sedia a dondolo di legno è molto ricercata dagli antiquari che sarebbero disposti a pagare 300 dollari. Chi ama i fumetti ha risposto a pagare anche 1.000 euro per quelli della Saga Black Panther. Si sfiora 1 milione di dollari per quello della Marvel, precisamente il primo. Anche i vecchi salvadanai hanno il loro fascino. Uno del 1958 costa 2.500 dollari. Stesso discorso riguarda anche i dischi in vinile da 45 giri. Quelli più rari in assoluto potrebbero rendere ricchi chi li ha ancora.

I dischi in vinile più ricercati da un valore pazzesco!

Per esempio l’album di Diamond Dogs di David Bowie è stato acquistato al prezzo di 3.500 dollari. . Probabilmente avrete qualcosa di prezioso sotto il naso senza esserne a conoscenza. In realtà esiste una classifica dei vinili più rari ed è stata realizzata dalla rivista britannica Record Collector Magazine.

Al primo posto c’è That’s Be The Day dei Quarrymen del 1958, passati alla storia come i Beatles. Il valore stimato è di 100.000 sterline. A seguire c’è il disco God Save The Queen/No feelings dei Sex Pistols del 1977 da 8.000 sterline. Poi a 7.000 sterline il White album dei Beatles e Bohemian Rhapsody/I’m in Love With My Car dei Queen del 1978 a 5.000 sterline. La lista è infinita, quindi si consiglia di leggerla.