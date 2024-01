Canone Rai 2024, chi non lo deve assolutamente pagare: magari rientri nella categoria e neanche lo sai

Non tutti sanno che è possibile non pagare il canone Rai 2024. Andiamo a scoprire chi potrebbe evitare questa spesa a fine mese

Il canone è un’imposta sulla detenzione di apparecchi idonei alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano.

Il sistema di pagamento è stato introdotto nel 2016 dal Governo Renzi che aveva abbassato il tributo da 113 a 90 euro per quanto riguarda la Rai.

Quest’anno è calato a 70 euro, quindi 20 euro in meno rispetto agli anni precedenti. Viene addebitato dal 2016 sulle fatture in 10 rate che vanno da gennaio a ottobre.

Facendo dei calcoli, quindi, non si paga 9 in più, bensì 7 euro. Una cifra che sicuramente non fa la differenza, ma sarebbe pur sempre vantaggiosa da mettere nel salvadanaio.

C’è chi, però, può evitare questa spesa. Bisogna rispettare dei requisiti e rispettare determinati passaggi facendo richiesta di esonero. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Canone Rai 2024, tutti i metodi di pagamento

In realtà si può anche fare i versamento annuale versando direttamente 70 euro entro la data prestabilita. In alternativa si può effettuare un pagamento semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio o in quattro rate trimestrali (in tal caso si aggiungono le date 30 aprile e 31 ottobre).

Se non si è titolari di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale, allora il pagamento dovrà essere effettuato con il modello F24 entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Stesso discorso riguarda chi usufruisce di una fornitura elettrica non interconnessa con la rete di trasmissione nazionale (per esempio coloro che vivono nelle isole di Lipari, Lampedusa, Ponza, Stromboli, Capraia, Tremiti e tante altre ancora).

Ecco chi risulta esente dal pagamento del canone

Qualcuno risulta esente dal pagamento. Si tratta di persone che hanno dai 75 anni in su che non superano gli 8.000 con il reddito, i diplomatici e militari stranieri e chi non ha una televisione. Per quanto riguarda il fattore età, se si compiono gli anni entro il 31 gennaio ci saranno delle agevolazioni. Sì il compimento del 75° anno si avrà tra il 1° febbraio e il 31 luglio dell’anno, allora la persona sarà agevolata solo dopo il secondo semestre.

Qualcuno vuole direttamente risultare esente dal pagamento e per questo motivo bisogna inviare una dichiarazione sostitutiva per evitare così l’addebito in bolletta. Quest’operazione deve essere fatta ogni anno, dunque non basta averlo già dichiarato negli anni passati. Anche in questo caso bisogna presentare la domanda entro il 31 gennaio. Si deve compilare il quadro a del modello intitolato “Dichiarazione sostitutiva di non detenzione della televisione”. Il tutto va inviato on-line, tramite raccomandata o PEC. Tutte queste informazioni si possono trovare tranquillamente sul web.