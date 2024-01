Bonus Bollette, la brutta notizia colpisce tante famiglie: la comunicazione ha messo la parola fine

Bonus Bollette, la terribile notizia che spacca i cuori di tanti italiani. Si è scritta la parola “fine”.

In momento di profonda e incessante crisi non c’è da scherzare e da dormire sonni tranquilli su due soffici guanciali. E poi che dire dei rincari? Che sono stati e sono tuttora a dir poco spaventosi. Il punto è che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è quello che ci sta maggiormente a cuore. Fatto sta che mangiare si deve per vivere.

Ergo, la spesa dobbiamo farla ogni settimana. E poi dobbiamo pensare a cucinare, a lavarci, nonché a scaldare la nostra dimora. E in tale direzione ecco un’altra super preoccupazione che ci pesa sul capo come una sorta di spada di Damocle. Parliamo delle bollette i cuoi costi sono andati alle stelle.

Di certo in questo periodo, per via delle festività natalizie di Dicembre, saremmo costretti a pagare delle belle cifre in più rispetto ai periodi precedenti visto che siamo stati maggiormente impegnati ai fornelli. E ora, tanto per renderci felici, ovviamente lo diciamo con un filo di ironia, ecco che arriva la notizia che ci lascia di stucco e senza parole.

Bonus Bollette, la terribile notizia che colpisce tante famiglie

Parliamo del famoso e acclamato Bonus Bollette che lo scorso anno è stato visto come una sorta di manna dal cielo per tante famiglie italiane in grande difficoltà economica. Fatto sta che ora, come del resto era già stato preventivato, ci sono gli ennesimi cambiamenti in ballo anche per ottenere questo aiuto.

Tuttavia per ottenerlo bisogna sempre partire dalla presenza di un documento che ormai conosciamo molto bene dal momento che è fondamentale per fare richiesta di qualsiasi Bonus o Super Bonus indetto dallo Stato. Inoltre deve essere necessariamente aggiornato e reale. Vietatissimo contraffarlo per risultare meritevoli degli aiuti. Avete capito di che cosa stiamo parlando?

Che cosa cambia e come richiederlo

Sì, parliamo proprio di lui, dell’ ISEE. Ciò che cambia è il tetto che non bisogna superare a livello di guadagni e di entrare annue all’interno di un nucleo familiare per poter ottenere il Bonus Bollette che tanto ci sta a cuore. Vi diciamo subito che è stato abbassato rispetto allo scorso anno. In poche parole non bisogna superare i 9.503 euro annui.

Se invece si fa parte di una famiglia con almeno 4 figli a carico la cifra massima è fissata sui 2omila. Per richiedere tale aiuto non bisogna fare assolutamente nulla. Difatti è la stessa INPS che comunica chi può godere del Bonus in aggetto all’ARERA. In ogni caso è possibile verificare se siamo idonei o meno facendo un salto metaforico sul sito ufficiale dell’Ente.