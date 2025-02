Se hai sempre la voce rauca, non andare dal dottore | Compila questo modello e lo Stato ti dà il BONUS SALUTE: incassi da marzo

Potresti non saperlo, ma se hai la voce rauca potresti avere un problema che tutto sommato ti agevola se compili un modulo.

L’inverno è arrivato e con lui anche il solito corteo di malanni stagionali: tosse, raffreddore, mal di gola e, ovviamente, l’influenza. Non c’è niente di più democratico di un virus: colpisce tutti, senza distinzione di età o professione.

Uscire di casa senza sciarpa o dimenticare il cappello può sembrare un piccolo errore, ma spesso basta poco per ritrovarsi con una tosse che sembra non voler andare via. Le sale d’attesa dei medici sono affollate, le farmacie diventano i nuovi luoghi di ritrovo e i consigli della nonna tornano di moda.

Dal classico latte e miele alle inalazioni di vapore con oli essenziali. Ma nonostante tutti i rimedi, è difficile sfuggire all’ondata di malattie che ci travolge ogni anno. Il mondo, però, è ancora scottato dal ricordo del Covid-19. La pandemia ha lasciato un segno indelebile nella nostra percezione delle malattie stagionali.

Il covid-19

Ogni colpo di tosse sospetto, ogni febbre improvvisa, fa scattare un campanello d’allarme. Le influenze, che prima venivano accolte con un semplice “passerà”, ora sono fonte di preoccupazione e ansia. Il fatto che ogni anno ci siano ondate di malattie che sembrano arrivare puntuali come un orologio svizzero fa riflettere.

È solo la solita influenza o c’è qualcosa di più? La memoria collettiva del lockdown e delle restrizioni fa sì che anche una semplice influenza venga presa molto più sul serio. E i vaccini? Anche quelli adesso sono considerati poco sicuri. Ma non è tutto.

Il bonus salute 2025

Ma se la tosse diventa cronica, è bene non sottovalutarla. Potrebbe essere il segnale di problemi più seri, come disfunzioni alla tiroide. Prima di disperarsi, però, è utile sapere che esistono delle agevolazioni che possono aiutare. Il Bonus Salute 2025 è un sussidio statale pensato proprio per chi ha bisogno di affrontare spese mediche importanti. E c’è una buona notizia.

Le novità previste dalla Legge di Bilancio riguardo alle detrazioni di oneri e spese, che pongono un tetto massimo per chi ha redditi superiori a 75.000 euro, non si applicano alle spese sanitarie. Questo significa che, anche nel 2025, le spese mediche continueranno a godere delle detrazioni previste, senza alcun cambiamento. Quindi, se la tosse non passa e il medico suggerisce controlli alla tiroide, niente panico: ci sono strumenti a disposizione per affrontare il problema senza svuotare il portafoglio.