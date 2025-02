ABOLITA LA CARTA IGIENICA, ci tocca usare questi per l’igiene, che strazio | Lo hanno deciso da poco: non si trova più in commercio

La carta igienica non sarà più presente nelle nostre case per un motivo preciso. Andiamo a scoprire cosa cambierà nella vita di tutti i giorni.

Nelle nostre case non può mancare la carta igienica, ovvero un prodotto che si utilizza per l’igiene intima. Non ci crederai, ma le sue origini sono antichissime. Secondo fonti scritte pare che sia stata utilizzata nel XIV secolo in Cina dalla famiglia imperiale. In un secondo momento giunse in Occidente, ai tempi di massimo splendore di Roma.

In Italia abbiamo una testimonianza nell’opera Galateo overo de’ costumi in cui si dice che prima della carta igienica si utilizzavano pezzi di vecchie tonache. Tuttavia nel 1857 negli Stati Uniti d’America iniziò a essere utilizzata solo per l’igiene del proprio corpo e da allora sì è diffusa senza sosta.

Non tutti sanno che il rotolino è chiamato “anima per la carta igienica” ed è quello più richiesto per questioni di comodità. In effetti il supporto solido è ottimo perché attorno si avvolge la carta igienica e lo strappo è immediato. Eppure, nonostante ci siano questi vantaggi, sembra che le cose stiano cambiando.

Sul sito ecoo.it c’è scritto che molte sono le persone intente a rinunciarci in vista di nuove tendenze. In questo modo la cura della propria igiene sta subendo un’evoluzione radicale e probabilmente il tutto entrerà a far parte della nostra quotidianità. Ma quale sarà l’alternativa che sta ottenendo tanti consensi? Andiamo subito a scoprirlo.

La carta igienica sarà solo un lontano ricordo

La carta igienica non manca mai perché garantisce la pulizia e l’igiene. È impossibile farne a meno, anche se per la sua produzione ci sono degli impatti negativi sull’ambiente. Non a caso tanti sono gli alberi che vengono abbattuti per garantire alle persone questo prodotto sugli scaffali dei supermercati.

Inoltre c’è chi fa un discorso anche sulle enormi quantità d’acqua che si consumano e questo fa ragionare sugli sprechi che incidono sull’inquinamento ambientale. A tal proposito è stata trovata una soluzione che potrebbe davvero rivoluzionare la nostra quotidianità.

Due soluzioni efficaci per la tutela dell’ambiente

Per salvaguardare gli alberi si sta optando per delle alternative e tra queste c’è il cosiddetto bidet da wc, cioè uno strumento che deve essere posizionato sulla tavoletta del water con una semplice installazione. Garantisce una pulizia completa con dei getti d’acqua e non è neanche tanto costoso. Infatti online può essere acquistato a soli 39 euro.

Inoltre si sta valutando l’idea di sostituire la carta igienica con degli asciugamani di stoffa. L’unica noia sarebbe quella di lavarli e igienizzarli dopo ogni utilizzo, ma non sarà un problema se è una priorità tutelare l’ambiente.