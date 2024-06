Se entri in questo posto mangerai il panino più buono di Roma | Costa 4 soldi e non metti un etto

Il panino più buono di Roma si trova in un punto specifico della Capitale, ma non tutti potrebbero conoscerlo.

Fino a qualche anno fa, lo street food in Italia non era molto in voga, né tantomeno apprezzato. Infatti, la penisola è nota soprattutto per la sua grande tradizione culinaria e gastronomica, per la quale ogni regione possiede le sue radici, i suoi piatti tipici e i suoi segreti in cucina.

Tuttavia, negli ultimi anni, lo street food ha guadagnato una popolarità crescente, diventando una componente fondamentale dell’esperienza gastronomica italiana. Roma, in particolare, offre un panorama diversificato di street food, dove tradizione e innovazione si incontrano, un po’ come succede a Napoli con il “cuoppo al ragù” di strada.

Però, ciò che molti non sanno è che lo street food in Italia non è affatto nuovo. Sin dall’antichità, nelle piazze e nei mercati, i venditori ambulanti hanno offerto cibi e prelibatezze. Un esempio sono le pizze al portafoglio o i cannoli. Insomma, la differenza sta nell’uso della tradizione.

Roma, con la sua storia millenaria è perciò un vero e proprio paradiso per gli amanti dello street food. Le strade della città sono punteggiate di chioschi, bancarelle e punti strategici dove mangiare. Qui non solo si trovano trattorie della tradizione, ma anche paninerie innovative.

Le paninerie romane

Tra gli street food più in voga e richiesti della capitale, vi è Food on the road, che si trova a Via Monte delle Capre 33. Lì, il personale è molto affabile e divertente, offrendo una vasta scelta nel menù. Non solo, vi è anche Tricolore, panineria specializzata in diversi tipi di carne.

Segue poi Romeo Chef & Baker, che si trova a via Emporio 28. Insomma, esistono davvero moltissime paninerie, di cui è stata stilata anche una classifica dai turisti, nonché dagli autoctoni. Tuttavia, ve ne sarebbe una in particolare che fa girare la testa a tutti e si trova a via Tiburtina.

La panineria migliore di Roma

Ecco che la panineria più buona di Roma sembrerebbe essere Orfeo. I panini preparati da costoro sono altamente digeribili e costano pochissimo. Insomma, sembrerebbe davvero una tappa obbligata per quanti decidano di passare per l’Urbe eterna. Il prezzo di questi panini si aggira intorno ai 4,5€.

Ciononostante, alcuni hanno affiancato ad Orfeo anche un’altra panineria: Super Pippo. Qui il prezzo è di 7,50€, una vera offerta considerando l’inflazione. Infatti, il prezzo classico di un panino si aggira intorno agli 11-12€. Super Pippo si trova in via San Valerio 2.