Weekend gratis a Roma, con queste poche dritte vivrai un soggiorno da sogno | Approfittane entro giovedì

Weekend gratis nella Città Eterna, pieno di relax e divertimento. Ecco come puoi fare. I consigli top.

Ora che l’estate è arrivata, come il calendario appeso in ufficio ci indica. si ha voglia di staccare, almeno per qualche giorno la spina dalla classica routine quotidiana. Dopo un anno trascorso sui libri e a lavorare duramente per tentare di portare il pane a casa tutti ce lo meritiamo. Il punto è che con la crisi che circola tuttora in Italia passare da un bisogno alla sua realizzazione non è facile. Anzi!

E così, nonostante si vada giustamente in ferie, poi si rischia di trascorrerle tutte quante a casa. Il che è un vero peccato. Non per nulla prendere in affitto un appartamento o prenotare in un hotel, nonché pagare le spese di viaggio, non è affatto una passeggiata. E così a meno che non possiamo contare sull’ospitalità di qualche anima pia alle vacanze dobbiamo il più delle volte rinunciare.

Il punto è che anche la nostra città può regalarci tante sorprese e cose belle da vedere alle quali soventi non diamo il giusto e doveroso peso per via dell’eccessiva frenesia della vita moderna. Roma di certo ne ha a bizzeffe. Dunque perché non approfittare del periodo estivo, soprattutto nel fine settimana, per divedersi nell’Urbe senza spendere manco un centesimo?

Weekend a Roma senza spendere un euro e divertendosi un sacco, ecco come

Ora come ora sono davvero tante le iniziative in corso di vario genere nonché per tutti i gusti e le fasce di età. Parliamo di incontri per grandi e piccini, sagre, nonché proiezioni di film e spettacoli musicali e teatrali a ingresso libero. Il problema è che il più delle volte hanno come location luoghi all’aperto e che pertanto, se il tempo non è clemente, sono annullate o rimandate.

Tuttavia nella maggior parte dei casi gli organizzatori, pensando ai classici piani B, hanno trovato anche posti al chiuso ove poterle comunque realizzare. E per rimanerne al corrente, oltre a chiedere maggiori info all’Ente del Turismo della Capitale, possiamo iscriverci, sempre gratis, alle varie newsletter, nonché a gruppi e pagine Social specifici.

L’Urbe è un museo a cielo aperto, ma non mancare di fare un salto neppure qui

Se poi siamo dei veri amanti della Storia e dell’Arte con Roma abbiamo fatto centro dal momento che siamo innanzi a una sorta di museo a cielo aperto. Non per nulla possiamo ammirare opere meravigliose solo passeggiando tra le strade, come la divina Via Appia, o facendo un salto a uno dei suoi tanti parchi. Uno su tutti quello della splendida Villa Borghese.

Possiamo anche fare un salto alla Fontana di Trevi, nonché in Piazza Navona che possiede sempre il suo innato fascino, oppure in Piazza di Spagna e percorrere la famosa scalinata. Tra l’altro molti musei civici durante alcuni week end sono a ingresso libero, basta solo informarsi al riguardo contattandoli direttamente. E quando fa caldo, con la gente che scappa in spiaggia, il nostro posto sarà assicurato.