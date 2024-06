La statua più alta di Roma si trova in questo giardino: l’ingresso è gratuito per tutti | Ti lascia senza parole

La statua più alta in assoluto della Capitale è sita in un rigoglioso giardino. Non paghi nulla per ammirarla.

Non c’è alcun dubbio che la Città Eterna si possa definire una sorta di museo all’aperto. Non per nulla è ricchissima, in ogni dove, di fascino, storia e arte. Diciamo che senza per forza di cose sborsare tanti bei soldini si possono comunque vedere da vicino bellezze architettoniche e artistiche che abbiamo studiato sui banchi di scuola e che dal vivo ci lasciano senza fiato.

Certo, possiamo anche accettare di partecipare a delle visite guidate e a dei veri tour organizzati per saperne di più. E per farlo possiamo pure, informandoci presso l’Ente del Turismo, delle giornate meno costose e nelle quali sono pure previste entrate gratuite in svariati musei sia all’aperto che al chiuso.

Tra l’altro ora molti eventi, organizzati soprattutto in orario serale, come concerti e proiezioni cinematografiche, avvengono proprio in luoghi meravigliosi ove possiamo immergerci pure nelle bellezze naturali e artistiche che Roma è in grado di donarci in maniera tanto generosa.

La statua più alta di Roma la puoi ammirare gratis in un bel giardino

In tale direzione è assolutamente impossibile non rammentarci delle svariate e ampie zone verdi che la Capitale offre sia ai suoi abitanti che ai turisti che in ogni periodo dell’anno la affollano. Uno dei più bei parchi, frequentatissimo pure dai vip, è quello di Villa Borghese. Qui la divina Mara Venier ama portare il suo adorato nipote.

Certo, è anche fattibile ammirare sculture ed opere d’arte degne di nota tra una passeggiata e l’altra ma non è qui che è sita la statua più alta di Roma. Parliamo, udite udite, di qualcosa di assolutamente magnifico e colossale che lascia sconvolti appena la si vede. Si tratta di una ricostruzione di un’opera che tutti quanti noi conosciamo.

Il Colosso di Costantino a Villa Caffarelli

Si tratta di quella del Colosso di Costantino alta la bellezza di 13 metri. Questa magnificenza è sita nei Musei Capitolini e in particolare nel bellissimo giardino di Villa Caffarelli. Tuttavia è solo dal mese di febbraio 2024, e più in particolare dal 6, che è fattibile ammirarla. E di certo lo dovremo fare a stretto giro vista la sua ragguardevole importanza.

Difatti si tratta indubbiamente tra le opere più importanti in assoluto di tutta quanta l’Antichità. Inoltre è considerata dagli studiosi una delle statue che rappresenta la massima espressione dell’arte romana tardo-antica. Chiaramente il lavoro di ricostruzione è stato lungo e complesso. E il risultato merita più di un sincero applauso.